Numărul românilor care s-au vaccinat împotriva gripei este cu 29% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), aferente sezonului gripal 2026–2027. Până la 25 octombrie 2026, în România erau înregistrate 507.513 vaccinări antigripale, în timp ce în aceeași perioadă din 2025 fuseseră raportate 714.886.

Scăderea apare în contextul în care, la începutul campaniei de imunizare, mai multe persoane au semnalat lipsa vaccinurilor din farmacii. Între timp, autoritățile au anunțat distribuirea unor noi doze, în timp ce numărul infecțiilor respiratorii și al cazurilor de gripă confirmate în laborator rămâne, până în prezent, sub nivelurile înregistrate în perioade comparabile din sezoanele anterioare.

Potrivit Registrului Electronic Național de Vaccinări, până la 25 octombrie 2026 au fost administrate 507.513 doze de vaccin antigripal. Dintre acestea, 499.542 au fost administrate persoanelor din categoriile care beneficiază de compensare.

Prin comparație, până la 26 octombrie 2025, numărul persoanelor vaccinate ajunsese la 714.886. Diferența este de peste 207.000 de vaccinări, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 29%.

Una dintre explicațiile posibile pentru această evoluție este disponibilitatea redusă a vaccinului în farmacii la începutul sezonului. Situația a fost semnalată de persoane care au întâmpinat dificultăți în procurarea dozelor necesare imunizării.

La 17 octombrie 2026, Ministerul Sănătății a anunțat că noi cantități de vaccin antigripal injectabil vor fi distribuite în România, după diminuarea stocurilor disponibile în farmacii.

Conform informațiilor comunicate de autorități, până la sfârșitul lunii octombrie urmau să fie livrate peste 600.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare din sezonul 2026–2027.

În România sunt autorizate și disponibile pe piață patru vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere.

Vaccinarea beneficiază de scheme de compensare diferențiate. Persoanele din categoriile eligibile, considerate cu risc crescut de complicații, beneficiază de compensare integrală, în timp ce persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, au dreptul la o compensare de 50% din prețul de referință.

Datele INSP arată că, în intervalul 19–25 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate 78.876 de cazuri de infecții respiratorii acute. Categoria include gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și pneumoniile.

Numărul este în scădere cu 3,5% față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 81.729 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână din sezonul precedent, scăderea este de 2,7%.

Totodată, valoarea raportată este cu 5,7% sub media ultimelor sezoane, calculată la 83.655 de cazuri, fără perioadele pandemice.

În ceea ce privește gripa clinică, medicii au raportat 225 de cazuri în ultima săptămână analizată, față de 217 în intervalul anterior. Această categorie include pacienții cu simptome compatibile cu gripa, fără ca toate cazurile să fie confirmate prin teste de laborator.

În săptămâna 19–25 octombrie au fost confirmate prin analize de laborator opt cazuri noi de gripă. Dintre acestea, două au fost provocate de virusul gripal A(H1), patru de virusul gripal A nesubtipat și două de virusuri gripale netipate.

Astfel, numărul total al infecțiilor confirmate în laborator de la începutul sezonului gripal 2026–2027 a ajuns la 23.

Distribuția cazurilor în funcție de tipul virusului identificat este următoarea:

7 cazuri cu virus gripal A(H1);

8 cazuri cu virus gripal A nesubtipat;

5 cazuri cu virus gripal netipat;

un caz cu virus gripal B;

două cazuri de coinfecție cu virusurile gripale A și B.

În perioada 19–25 octombrie nu a fost raportat niciun deces nou asociat gripei. De la începutul sezonului a fost confirmat un singur deces, la o persoană din categoria de vârstă 65–79 de ani, infectată cu virus gripal A(H1).

La 27 octombrie 2026, Ministerul Sănătății a publicat o nouă informare privind disponibilitatea vaccinurilor antigripale. Potrivit instituției, aproximativ 370.000 de doze se aflau în depozitele din România și puteau fi comandate de farmacii pentru a ajunge la populație.

Autoritățile au estimat, de asemenea, că la jumătatea lunii noiembrie va avea loc o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze.

În comunicarea oficială, Ministerul Sănătății a precizat că vaccinurile intranazale destinate copiilor și adolescenților, precum și cele recomandate persoanelor de peste 60 de ani, se aflau în stocuri suficiente la farmacii și distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile, primele cantități livrate fuseseră consumate în mare parte.

Vaccinarea antigripală rămâne una dintre principalele măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate infecției, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Ministerul Sănătății recomandă imunizarea cu prioritate pentru copiii cu vârsta de minimum șase luni, femeile însărcinate, persoanele de peste 65 de ani, pacienții cu anumite boli cronice și personalul medico-sanitar.

Persoanele eligibile din categoriile cu risc crescut beneficiază de compensare integrală a vaccinului. Pentru persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, compensarea este de 50% din prețul de referință.

Datele pentru perioada 19–25 octombrie indică o evoluție relativ moderată a infecțiilor respiratorii, cu un număr total de cazuri sub media ultimelor sezoane. Totuși, numărul persoanelor vaccinate antigripal este considerabil mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Deși au fost confirmate până acum doar 23 de infecții gripale prin analize de laborator, evoluția sezonului 2026–2027 va depinde și de circulația virusurilor în următoarele săptămâni, pe măsură ce temperaturile scad și activitatea sezonieră a infecțiilor respiratorii se intensifică.