Primul pas pentru reîntoarcerea la interacțiunea față-n față a fost făcut. Telefoanele mobile, interzise în vacanță

Utilizarea telefoanelor mobile a fost interzisă temporar în mai multe centre de agrement din Marea Britanie, în timpul vacanței școlare din luna februarie. Decizia aparține companiei Adventure Leisure, care administrează o serie de spații de divertisment indoor, și vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de timpul petrecut în fața ecranelor.

Măsura este aplicată între 16 și 22 februarie și vizează vizitatorii centrelor de minigolf, parcurilor de aventură și altor spații de divertisment operate de companie.

Potrivit companiei Adventure Leisure, interdicția temporară a utilizării telefoanelor mobile are scopul de a încuraja comunicarea directă între membrii familiilor și prieteni, în timpul activităților de recreere.

Operatorul susține că este pentru prima dată când o astfel de măsură este aplicată în centre de agrement din Marea Britanie. Vizitatorii sunt rugați să își treacă telefoanele mobile în modul avion la intrarea în spațiile de divertisment.

Pentru a se asigura că regula este respectată, compania a anunțat introducerea unei „patrule telefonice”, care va verifica respectarea interdicției pe durata vizitei.

Adventure Leisure administrează mai multe branduri de divertisment, printre care Mulligans, un lanț de centre de minigolf indoor care oferă și mese de biliard sau jocuri de realitate virtuală, dar și Ninja Warrior, o rețea de parcuri de aventură inspirate de emisiunea televizată cu același nume.

Compania a explicat că măsura a fost influențată de dezbaterile publice legate de impactul utilizării excesive a telefoanelor mobile asupra relațiilor sociale și sănătății mentale.

Un avertisment recent al Prințesei de Wales privind efectele timpului petrecut în fața ecranelor a fost invocat în acest context. Într-un eseu scris împreună cu profesorul Robert Waldinger de la Facultatea de Medicină Harvard, aceasta a atras atenția asupra modului în care tehnologia poate afecta relațiile interpersonale.

„Suntem prezenți fizic, dar absenți mental, incapabili să interacționăm pe deplin cu oamenii din fața noastră”, a transmis Prințesa de Wales.

Tema dependenței de tehnologie a devenit una centrală în dezbaterea publică din mai multe state europene, în special în contextul utilizării intense a telefoanelor mobile de către copii și adolescenți.

Date recente din Marea Britanie indică o creștere semnificativă a timpului petrecut în fața ecranelor. Potrivit unui studiu citat de presa britanică, adulții petrec, în medie, aproximativ șapte ore și jumătate pe zi folosind dispozitive digitale, mai mult decât timpul alocat vizionării televiziunii.

Această tendință a alimentat discuții despre impactul tehnologiei asupra vieții sociale și despre nevoia de a crea spații în care oamenii să interacționeze fără intermediul telefoanelor mobile.

Centrele de agrement implicate în această inițiativă încearcă să ofere o alternativă la utilizarea constantă a dispozitivelor digitale, promovând activități recreative care implică interacțiune directă și participare fizică.

Pentru moment, măsura este una temporară și se aplică doar pe durata vacanței școlare din luna februarie. Reprezentanții Adventure Leisure au precizat că vor analiza reacțiile publicului pentru a decide dacă inițiativa va fi extinsă sau repetată în viitor.

Decizia reflectă o tendință tot mai vizibilă în Europa și în alte regiuni ale lumii, unde autoritățile și companiile din domeniul educației și divertismentului caută soluții pentru reducerea dependenței de tehnologie și pentru încurajarea interacțiunii directe între oameni.

Deși utilizarea telefoanelor mobile este parte integrantă a vieții cotidiene, tot mai multe inițiative încearcă să creeze contexte în care oamenii să se reconecteze la activități sociale fără intermediul ecranelor.