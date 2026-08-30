Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) a deschis oficial, duminică, noul său sediu construit în comuna Florești, județul Cluj. Proiectul, evaluat la 145 de milioane de lei, este prezentat de Ministerul Culturii drept primul muzeu ridicat de la zero în România după 1989.

La inaugurare a participat ministrul interimar al Culturii, Andras Istvan Demeter, care a vorbit despre importanța proiectului pentru infrastructura muzeală din România.

„Suntem martorii nașterii primului muzeu construit de la zero în această perioadă de după 1989”, a declarat ministrul, subliniind că noua clădire marchează un moment important pentru muzeele românești.

Noul sediu al MNIT a fost construit într-un timp record. Managerul instituției, Felix Marcu, a explicat că lucrările propriu-zise au durat aproximativ un an, deși proiectul a început să fie pregătit cu mult timp înainte.

„Construcția a fost ridicată într-un an, ce vedeți aici era teren viran, dar ideea și tot proiectul a început, de fapt, de cel puțin zece ani”, a precizat acesta.

Investiția a fost realizată printr-un mix de finanțare europeană și fonduri de la bugetul de stat. Aproximativ 53% din valoarea proiectului provine din PNRR, în timp ce restul de 47% reprezintă finanțare asigurată de statul român.

Clădirea a fost concepută pentru a reuni toate funcțiunile necesare unui muzeu contemporan. Complexul include spații de depozitare pentru colecții, laboratoare destinate conservării și restaurării obiectelor, precum și o zonă expozițională de aproape 2.500 de metri pătrați.

Noul sediu va dispune și de spații dedicate activităților educaționale și interacțiunii cu publicul, atât în interior, cât și în exterior. Proiectul include un amfiteatru, o sală de conferințe care poate găzdui și proiecții cinematografice, birouri și spații administrative.

Un element aparte al proiectului a fost introducerea unei capsule a timpului în structura clădirii. Aceasta a fost amplasată în beton în luna iulie și conține mesaje și fotografii care urmează să fie descoperite peste un secol, pe 10 iulie 2126.

Noul muzeu ocupă un teren de 15.583 de metri pătrați și are o suprafață utilă de 11.344 de metri pătrați, repartizată pe trei niveluri. Potrivit conducerii MNIT, viitoarele expoziții vor valorifica inclusiv poziționarea și peisajul din zona Florești.