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Primul mare meci al etapei a 6-a din Superligă: Petrolul primește vizita Rapidului, ora 20.30

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Primul mare meci al etapei a 6-a din Superligă: Petrolul primește vizita Rapidului, ora 20.30sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești găzduiește diseară, de la ora 20:30, una dintre cele mai intense confruntări din fotbalul românesc. Meciul dintre Petrolul și Rapid, disputat în cadrul etapei a 6-a din Superligă, aduce față în față două formații cu o rivalitate istorică. Duelul va fi transmis în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Primul mare meci al etapei a 6-a din Superligă: Petrolul primește vizita Rapidului, ora 20.30

Găzarii se află într-o formă surprinzător de bună după primele cinci runde, reușind să depășească problemele financiare și organizatorice care au afectat clubul în ultimele luni. Reconstrucția lotului a dat rezultate rapide pentru echipa pregătită de Ricardo Sousa, care vine după o serie impresionantă de rezultate pozitive.

Prahovenii au obținut victorii importante pe teren propriu, învingând pe Dinamo cu 1-0 și pe Oțelul cu același scor, 1-0. De asemenea, Petrolul s-a impus în deplasarea de la Voluntari cu scorul de 2-1. Parcursul excelent le oferă gazdelor un moral ridicat înaintea unui meci recunoscut de-a lungul timpului pentru duritatea din teren și tensiunea din tribune.

Tensiune și absențe importante în tabăra giuleșteană

Rapid trece printr-un moment delicat în campionat, venind după o înfrângere suferită pe teren propriu în fața rivalilor de la Dinamo, scor 0-1. Tensiunea din tabăra alb-vișinie este accentuată de absența antrenorului Daniel Pancu de pe banca tehnică. Acesta execută prima dintre cele două etape de suspendare primite în urma cartonașului roșu încasat în derby-ul bucureștean.

Pe lângă suspendarea antrenorului, giuleștenii se confruntă și cu probleme medicale. Baroan, Gojkovic, Iliev și Talisson sunt indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce prezența lui Pașcanu pe teren rămâne incertă.

Echipele probabile și brigada de arbitri

Petrolul (4-1-4-1): Zima - Țuțu, Papp, Malula, A. Dumitrescu - Hanca - L. Teixeira, Jerdea, Flores, Martins - N”Lundulu
Rezerve: S. Rădulescu, Zaian, Căpușă, D. Paraschiv, Manolache, Vega, Ludewig, M. Ioniță, Huseynov, M. Costache, Leescu, Argeșanu
Antrenor: Ricardo Sousa

Rapid (4-3-3): Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Onea - Bubanja, Vulturar, Grameni - Moruțan, Stojilkovic, Al. Dobre
Rezerve: Ungureanu, Cr. Manea, Kodor, Celik, Petrila, R. Pop, El Sawy, Senciuc, Jambor, Burmaz, Oudraogo, Sălceanu
Antrenor: Daniel Pancu

Partida de pe stadionul „Ilie Oană” va fi condusă la centru de Szabolcs Kovacs, ajutat la cele două tușe de asistenții Alexandru Corb și Adrian Vornicu. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și asistentul VAR Ovidiu Artene.

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