Primele corcodușe turcești în București. Opt fructe se vând cu 30 de lei

Deși abia se încheie prima lună de primăvară, primele corcodușe au apărut în aprozarele din Capitală. Fructele acrișoare nu provin din România, ci sunt aduse din Turcia unde sezonul lor începe din martie si se încheie în mai. Spre deosebire de cele românești, acestea sunt mai zemoase și mult mai mari. Un cetățean turc, care are un aprozar în Sectorul 2 al Capitalei, vinde opt corcodușe cu 30 de lei.

Deși prețul nu este unul accesibil pentru toate buzunarele, vânzătorul susține că nu duce lipsă de clienți.

„În Turcia acum e sezonul corcodușelor. Începe în martie și durează până în luna mai. Le dăm la preț de trufanda. O caserolă cu opt corcodușe costă 30 de lei. Acest soi este unul altoit, iar fructele sunt mai zemoase față de cele din România. Cele românești sunt sălbatice. Noi le spunem aurul verde”, ne-a spus Bikir Yildigin.

Pentru a ajunge la mai mulți cumpărători, acesta a ales să livreze corcodușele în toată România.

„Vânzările merg și cei care au gustat anul trecut s-au întors și anul acesta. Livrăm în toată România prin curier”, a adăugat el.

Cireșele de import au apărut încă din luna februarie pe tarabele din piețe. Marfa provine, potrivit vânzătorilor, din Argentina, unde sezonul estival este în plină desfășurare. Astfel, un kilogram de cireșe ajunge la 150 de lei, în timp ce pepenele se vinde cu 20,90 de lei kilogramul.

Chiar dacă fructele arată bine, clienții aleg adesea să aștepte produsele de sezon, care sunt mai proaspete și mai accesibile ca preț.

Primele roșii românești au apărut pe tarabele piețelor din Alba Iulia, însă entuziasmul cumpărătorilor este temperat de prețurile record. În primăvara anului 2026, un kilogram de roșii se vinde cu 69,90 de lei, arată Ziarul Unirea. Pentru comparație, un kilogram de pulpă de porc fără os la Kaufland costă 15,99 de lei.