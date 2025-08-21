Justitie Primarul Mangaliei, reținut de DNA. Cristian Radu este suspectat de luare de mită







Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut de procurorii DNA, fiind suspectat de luare de mită. Măsura a fost luată după perchezițiile desfășurate la domiciliul său și la sediul primăriei, urmate de mai multe ore de audieri.

După miezul nopții, Cristian Radu a fost scos încătușat din sediul DNA și dus în arestul IPJ Constanța. Astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, potrivit spotmedia.

Procurorii anticorupție suspectează că edilul ar fi primit, în repetate rânduri, mită de peste 500.000 de euro pentru eliberarea unor autorizații de construcție și certificate de urbanism. În schimbul sumelor primite, ar fi facilitat intrarea în legalitate a unor imobile deja construite pe litoral.

Surse judiciare citate de ProTV afirmă că banii ar fi fost primiți atât direct, cât și prin intermediari. În unele situații, primarul ar fi acceptat și bunuri de lux, printre care haine evaluate la aproximativ 40.000 de euro.

Procurorii DNA au făcut miercuri cinci percheziții în Constanța și Mangalia, de unde au ridicat documente și probe atât de la sediul Primăriei, cât și de la locuința primarului.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, anunța ieri Biroul de Informare și Relații Publice.

Cristian Radu este primar al municipiului Mangalia din 2012 și se află la al patrulea mandat. Înainte de a fi ales, a condus timp de opt ani Garda Financiară Constanța. Edilul este licențiat în Management și Drept și, de asemenea, a urmat un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

În ultimii ani, primarul din Mangalia a mai fost vizat de anchete judiciare. În 2023, DNA l-a trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a atribuit ilegal 95 de contracte de asistență juridică unei singure firme. Prejudiciul a fost estimat la aproape 14 milioane de lei.