Primarul din Huedin a demisionat după mai mult de patru mandate

Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, și-a anunțat oficial demisia din funcție, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Huedin. Decizia pune capăt unei cariere administrative care s-a întins pe durata a patru mandate consecutive și a unui al cincilea mandat câștigat la alegerile locale din anul 2024.

Mircea Moroșan, liberal în vârstă de 66 de ani, a precizat că retragerea sa este legată direct de contextul politic și administrativ actual, precum și de lipsa unei susțineri electorale majoritare care să îi permită asumarea unor decizii considerate nepopulare, în special în ceea ce privește reforma administrativă.

Primarul demisionar a explicat public motivele care au stat la baza acestei decizii, făcând referire directă la rezultatul alegerilor locale din 2024. Acesta a subliniat că a obținut mandatul cu aproximativ o treime din voturile exprimate, un rezultat care, în opinia sa, nu oferă legitimitatea necesară pentru aplicarea unor măsuri cu impact major asupra comunității.

„Mandatul a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit. Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă, de 50% plus unu, nu consider corect să iau decizii nepopulare, care să afecteze întreaga comunitate. Nu doresc ca administrația locală și primarul să fie puși în situația de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susținere clară din partea cetățenilor”, a declarat Mircea Moroșan.

În același mesaj, Mircea Moroșan a transmis că demisia nu reprezintă o renunțare la responsabilitate, ci o decizie luată după o analiză atentă a contextului administrativ și politic. Acesta a făcut referire la durata îndelungată a activității sale în administrația locală și la proiectele pe care le-a coordonat de-a lungul anilor.

„Am ales să fac acest pas după mulți ani de muncă în slujba comunității. Am încercat întotdeauna să pun interesul orașului pe primul loc și să las în urmă proiecte care să conteze pe termen lung”, a mai transmis primarul demisionar.

Primarul a făcut și o evaluare a evoluției orașului în perioada în care s-a aflat la conducerea administrației locale. Acesta a afirmat că Huedinul se află într-o etapă diferită de dezvoltare față de anii anteriori, schimbare pe care o pune pe seama proiectelor realizate și a colaborării cu echipa administrativă.

„Huedinul de astăzi este un oraș care arată și funcționează altfel decât în urmă cu ani, iar acest lucru a fost posibil datorită unei echipe implicate și a încrederii acordate de cetățeni”, a precizat Mircea Moroșan.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Primăria Huedin, printre realizările considerate esențiale se numără aducerea magistralei de gaz în oraș și dezvoltarea rețelei de distribuție a gazului. De asemenea, administrația locală a implementat un sistem nou de alimentare cu apă și canalizare.

În același timp, au fost construite o stație de epurare și o stație de pompare a apei, proiecte care au avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii și rezolvarea unor probleme vechi ale orașului.

Comunicatul mai arată că, în perioada mandatelor lui Mircea Moroșan, au fost realizate blocuri ANL, destinate tinerilor, și a fost construită o hală agroalimentară, menită să sprijine activitatea economică locală. Orașul a cunoscut și o schimbare vizibilă a imaginii urbane.

Modernizarea zonei civice și amenajarea de parcări în principalele zone aglomerate sunt menționate printre proiectele care au contribuit la reorganizarea spațiului public și la îmbunătățirea funcționalității urbane.

Un alt capitol important prezentat în comunicatul oficial îl reprezintă investițiile în cultură și sănătate. Casa de Cultură din Huedin a fost renovată, iar sistemul medical local a fost extins prin dezvoltarea unui centru modern.

Potrivit administrației locale, acesta include 16 cabinete medicale noi și deservește nu doar orașul Huedin, ci și localitățile din zona înconjurătoare, contribuind la creșterea accesului la servicii medicale.

În urma demisiei, atribuțiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Norbert Dezsi, conform anunțului oficial transmis de Primăria orașului Huedin.