Politica Primarul Comratului: UE salvează Găgăuzia de blocajele oamenilor lui Șor







Republica Moldova. Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, afirmă că conducerea UTA Găgăuzia, aflată sub influența grupării Șor, limitează finanțarea primăriilor. De asemenea, aceasta blochează implementarea proiectelor regionale, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene. Edilul a precizat că, deși bugetul autonomiei a crescut considerabil, alocările către primării au scăzut drastic.

„Dacă în 2019, cele 26 de primării din autonomie au primit 100 de milioane de lei, în 2024 suma distribuită a fost sub 20 de milioane, chiar dacă bugetul a crescut de la 900 de milioane la 1,5 miliarde. În ultimii doi-trei ani, Primăria Comrat nu a primit mai mult de două milioane de lei din bugetul autonomiei”, a declarat Anastasov într-un interviu pentru deschide.md.

Din cauza restricțiilor impuse de conducerea autonomiei, Găgăuzia a pierdut proiecte importante. Primarul a oferit ca exemplu linia de împachetare a legumelor și fructelor, unde Guvernul a alocat 22 de milioane de lei, iar autonomia trebuia să contribuie cu 9 milioane.

„Guvernul R. Moldova a alocat 22 de milioane și autonomia trebuia să contribuie cu 9 milioane, cum spune legea. Dar banii nu au fost alocați și am ratat șansa să creăm 400 de locuri de muncă pentru găgăuzi. Nu au vrut să aloce banii, deși în programul electoral au promis că vor crea 7000 de locuri de muncă”, a subliniat Anastasov.

Situația s-a repetat și în cazul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, prima școală cu predare în limba română din Comrat. Autonomia nu a alocat partea sa de finanțare, iar construcția a fost susținută integral de Guvernul Republicii Moldova.

„Legea autonomiei spune că trebuie să fie contribuție de 50% din buget dacă noi am atras bani din granturi. Așa scrie în lege, că trebuie să contribuie. Dar nu au contribuit cu nimic, practic au încălcat legea. A intervenit Guvernul R. Moldova și a plătit banii pentru construcția liceului. Acum, avem un liceu cu predare în limba română și avem și rând pentru admitere, copiii vor să învețe. Acum, acolo învață 800 de copii” a declarat Anastasov.

În paralel cu refuzul autorităților de la Comrat, Guvernul central a intervenit constant. Doar prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Primăria Comrat a primit 200 de milioane de lei pentru proiecte de canalizare, stații de epurare, drumuri și parcuri. De asemenea, Programul „Satul European” a oferit fonduri consistente pentru peste 15 sate și orașe din autonomie.

Primarul a subliniat că, în pofida blocajelor instituționale, Găgăuzia beneficiază de sprijin masiv european și internațional.

„Drumul de ocolire a municipiului Comrat a fost construit cu aproape 30 de milioane de euro de la UE. Am primit peste cinci milioane de euro prin programele SARD și SLP. În plus, parteneriatele cu Germania au adus peste 20 de milioane de lei pentru școli și grădinițe”, a declarat Anastasov.

Edilul a menționat și sprijinul oferit de Turcia și România, adăugând că în Comrat au fost instalate panouri care indică proiectele realizate din fonduri externe.

„Vrem ca oamenii să știe cine ne ajută cu adevărat”, a spus acesta.

Serghei Anastasov consideră că, deși conducerea autonomiei încearcă să blocheze dezvoltarea locală, sprijinul Guvernului central și al partenerilor europeni compensează aceste lipsuri. „În timp ce autoritățile controlate de Șor refuză să investească, Chișinăul și Uniunea Europeană ne ajută să modernizăm Găgăuzia”, a concluzionat primarul Comratului.