Primăria Chișinău cedează sub presiunea poleiului. Ion Ceban cere intervenția Guvernului

Republica Moldova. Autoritățile municipale din Chișinău nu mai pot face față singure condițiilor meteorologice extreme care au pus stăpânire pe capitală și pe întreaga țară. În contextul poleiului persistent, al ghețușului și al riscurilor majore pentru populație, primarul general Ion Ceban a cerut intervenția directă a autorităților centrale și convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale, subliniind că situația a depășit capacitatea de reacție a administrației locale.

Apelul edilului vine în condițiile în care drumurile, trotuarele, accesul către instituții medicale, sociale și educaționale, dar și infrastructura critică sunt grav afectate, iar prognozele meteo nu indică o ameliorare a situației în zilele următoare.

În debutul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 27 ianuarie, Ion Ceban a declarat că alternanța temperaturilor și precipitațiile sub formă de ploaie înghețată au creat condiții extrem de periculoase pe întreg teritoriul municipiului, iar fenomenul ar putea persista.

„Este o problemă comună, nu doar a municipiului Chișinău. Avem nevoie de eforturi unite între autoritățile locale, cele centrale și societatea civilă. Fac apel către voluntari și organizații care vor să se implice, sunteți cu adevărat bineveniți. Prioritate sunt copiii, vârstnicii și persoanele vulnerabile. Infrastructura publică, de la drumuri și trotuare, până la accesul către instituțiile sociale, medicale sau educaționale, trebuie protejată”, a declarat primarul general.

Totodată, edilul a sugerat că o intervenție coordonată la nivel național ar fi una dintre soluțiile necesare în actualul context.

„Nu cred că este o problemă ca Guvernul să convoace Comisia pentru Situații Excepționale, să mobilizeze tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii, pe cât posibil, să rămână acasă. Cred că acestea ar fi unele dintre cele mai corecte soluții”, a subliniat Ion Ceban.

În paralel cu solicitările autorităților municipale, Guvernul a convocat, în dimineața zilei de 27 ianuarie, o ședință operativă a Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul deteriorării accentuate a condițiilor meteorologice pe teritoriul Republicii Moldova.

La ședință a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu, alături de conducerea instituțiilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de criză.

„În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor. Mulțumesc tuturor echipelor din teren salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical, care lucrează în condiții dificile”, a declarat premierul.

Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că militarii Armatei Naționale vor interveni, inclusiv cu unități de tehnică specială, în sprijinul autorităților publice centrale și locale. Intervențiile vor avea loc la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și pentru protecția populației.

Condițiile meteorologice extreme, caracterizate prin ploi înghețate și formarea persistentă a poleiului, au provocat perturbări majore la nivel național. Transportul rutier este grav afectat, mai multe rute interurbane din nordul țării fiind suspendate temporar, iar circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultăți sporite.

Probleme serioase sunt înregistrate și în rețelele de distribuție a energiei electrice. Ministerul Energiei a anunțat că, în dimineața zilei de 27 ianuarie, mai multe localități au rămas parțial sau total fără curent electric, din cauza ruperii conductoarelor, căderii arborilor și a pilonilor de electricitate.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, situația meteo dificilă va continua și în zilele următoare, fără schimbări esențiale în prognoză, ceea ce menține riscurile la un nivel ridicat pentru populație și infrastructură.