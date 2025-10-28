Primar PSD, reținut de poliție după ce a lovit doi copii. Liderul PNL Iași a cerut demisia edilului

Primarul comunei ieșene Grozești, George Cristea, a fost reținut marți, fiind acuzat că a lovit doi copii. Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl excludă pe edil din PSD, susținând că partidul trebuie să arate că „nu tolerează asemenea acte de violență și indivizi cu grave probleme penale”. „România și județul Iași nu au nevoie de primari bătăuși de copii, care fug de Poliție și sfidează legea”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Cei doi adolescenți, de 14 și 15 ani, au declarat că duminică încercau să intre în sediul Primăriei Grozești pentru a folosi toaleta.

„La data de 28 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Răducăneni au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 26 octombrie 2025, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale, din comună”, au anunțat reperezentanții Poliției judeţului Iaşi.

Bărbatul va fi dus în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

PNL Iași a cerut ca primarul George Cristea să fie exclus din PSD și să își dea demisia din funcția de edil al comunei Grozești.

„Considerăm că un astfel de comportament barbar, de bătăuş, este incompatibil nu doar cu statutul de ales local, ci cu orice funcţie de autoritate publică. Faptul că doi copii, care au dorit să folosească o toaletă, au fost supuşi unor acte de violenţă (palme, şuturi şi păruit) de către cel care ar trebui să fie un model pentru comunitate, este şocant şi inacceptabil”, a scris președintele PNL Iași, Alexandru Muraru.

De asemenea, liderul PNL Iași a cerut ca Sorin Grindeanu, liderul interimar al partidului PSD, să se implice în acest caz.

„Îi cer public lui Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, să ia măsuri imediate şi să demonstreze că partidul pe care îl conduce la nivel naţional nu tolerează asemenea acte de violenţă şi indivizi cu grave probleme penale. Solicităm excluderea imediată a lui George Cristea din PSD şi retragerea totală a sprijinului politic, concomitent cu solicitarea fermă a demisiei acestuia din funcţia de primar al comunei Grozeşti. România şi judeţul Iaşi nu au nevoie de primari bătăuşi de copii, care fug de Poliţie şi sfidează legea”, a mai adăugat Muraru.

PSD Iași consideră că nicio agresiune fizică nu poate fi justificată și susține că, dacă faptele se confirmă, persoana vinovată trebuie să răspundă. „Solicităm ca autorităţile abilitate să deruleze cu maximă transparenţă şi celeritate toate verificările necesare, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat”, a anunțat PSD, într-un comunicat.

„PSD Iaşi este o organizaţie care funcţionează pe principii democratice, iar dacă există membri care au încălcat standarde, aceştia trebuie sancţionaţi - dar nu acceptăm generalizări care afectează întreaga noastră echipă. Vom urmări cu maximă atenţie rezultatele anchetei care se va desfăşura, şi vom susţine aplicarea tuturor sancţiunilor ce se impun, dacă faptele se confirmă”, au mai transmis social-democraţii.

Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, l-a criticat pe președintele PNL Iași afirmând că este „vocal” când comentează acțiunile altora, dar „devine tăcut când este vorba despre propria echipă”.