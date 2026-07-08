Carina Giorgiu a reușit o performanță remarcabilă pentru baletul românesc. La doar 16 ani, tânăra dansatoare a devenit prima româncă acceptată ca membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume, potrivit anunțului făcut de Ambasada României în Franța.

Rezultatul vine după un concurs de selecție extrem de dificil, în urma căruia Carina s-a clasat pe primul loc și a obținut un contract care îi deschide drumul către o carieră în balet în Franța.

Pasiunea Carinei Giorgiu pentru balet a apărut încă din copilărie. A început pregătirea la vârsta de 4 ani, în București, sub coordonarea profesoarei Roxana Dinu.

În anii următori, talentul și munca susținută i-au adus rezultate importante, reușind să ajungă pe podium la toate competițiile la care a participat între 4 și 11 ani, potrivit sursei.

Un moment decisiv în parcursul ei a venit odată cu participarea la primul concurs internațional, desfășurat la Paris, în 2021, sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vișinescu Bari.

După obținerea premiului Hope Award la Youth America Grand Prix, Carina Giorgiu a primit invitația de a participa la audițiile pentru École de Danse de l’Opéra National de Paris.

În 2022, la doar 12 ani, a fost admisă la prestigioasa școală și s-a mutat în capitala Franței pentru a-și continua pregătirea. În același an, a obținut premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, confirmându-și statutul de una dintre cele mai promițătoare tinere balerine.

După ani de pregătire intensă și sacrificii, Carina Giorgiu a avut parte de un nou succes. În luna aprilie a impresionat ca solistă în spectacolul „Soir de Fête”, iar în iunie a venit confirmarea: intrarea în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.

„Inspirată de celebra Sylvie Guillem şi pasionată, în timpul liber, de nutriţie, această adolescentă minunată, care ne spune că spectacolul său de balet preferat este "La Bayadère", în versiunea coregrafică semnată de Rudolf Nureyev, a demonstrat că talentul uriaş, împreună cu munca, curajul şi tenacitatea, pot scrie o poveste exemplară a unei vieţi tinere, aureolată de recunoaşterea pe cea mai înaltă scenă de operă a lumii", se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ambasada României la Paris.