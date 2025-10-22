O româncă, medaliată la cea mai mare competiție de balet din lume

La doar 18 ani, Olimpia Cărăuleanu a reușit să scrie istorie în dansul românesc, obținând o medalie la categoria seniori la Youth America Grand Prix (YAGP) 2025, cea mai mare competiție internațională de balet din lume, desfășurată la Tampa, Florida, SUA.

Evenimentul este considerat echivalentul Olimpiadei mondiale a baletului, reunind anual peste 12.000 de tineri dansatori din peste 40 de țări. Finala de la Tampa aduce pe scenă cei mai buni dintre cei buni: doar 500 de participanți sunt selectați de juriul internațional pentru competiția finală.

Pasiunea Olimpiei pentru dans a început la Constanța, la vârsta de șase ani, când a pășit pentru prima dată pe scenă. De atunci, dansul a devenit un mod de viață.

Anii de muncă intensă și dăruire i-au adus peste 200 de premii naționale și internaționale, inclusiv la Olimpiada Națională de Coregrafie, la disciplinele dans clasic și contemporan. Dar cel mai mare pas al carierei sale a venit odată cu calificarea la YAGP, competiție care a lansat nume celebre în baletul mondial, precum Misty Copeland și Sergei Polunin.

La finala din Tampa, Olimpia a obținut locul III la categoria seniori, impresionând juriul format din directori de companii și academii de renume, printre care American Ballet Theatre, Royal Ballet School și Paris Opera Ballet School. Experții au remarcat expresivitatea scenică și precizia tehnică a tinerei românce.

„Sunt extrem de recunoscătoare pentru această experiență. Fiecare repetiție, fiecare pas greșit sau corect, m-au pregătit pentru această performanță. Simt că abia acum încep să descopăr adevărata putere a dansului”, a spus Olimpia Cărăuleanu.

Performanța sa excepțională i-a adus și o bursă de studii la The Rock School for Dance Education din Philadelphia, una dintre cele mai prestigioase academii de balet din Statele Unite, cunoscută pentru rigurozitatea sa și pentru elevii care au ajuns să danseze în marile companii internaționale.

„Obținerea acestei burse înseamnă pentru mine o șansă unică să cresc profesional și să învăț de la cei mai buni. Este o onoare și o responsabilitate imensă”, a mai adăugat Olimpia.

Pregătirea sa continuă în România, la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, combinată cu performanțele internaționale, face din Olimpia un nume de urmărit în lumea baletului mondial.