Prima navă port-dronă, cel mai mare proiect realizat de Iran. Rezistă în larg un an

Nava comercială „Martyr Bahman Bagheri” a fost transformată de către Iran într-o navă portdronă după doi ani de muncă. Nava este capabilă să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune, să transporte elicoptere și să transporte până la 60 de drone.

Nava, prezentată de către Gardienii Revoluției, este descrisă drept „cel mai mare proiect militar naval” din istoria Republicii islamice, înființată în 1979. Televiziunea de stat iraniană IRIB a difuzat joi imagini ale primei nave portdronă în apele Golfului Persic.

În cadrul ceremoniei de prezentare, comandantul Marinei Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI), contraamiralul Alireza Tangsiri, a anunțat că nava poate lansa rachete cu rază lungă de acțiune și să transporte elicoptere. Conform agenției oficiale iraniene de presă Irna, aceasta poate transporta până la 60 de drone.

Potrivit contraamiralului, nava este construită în contextul războiului electronic și poate funcționa pe mare timp de un, fără să se ancoreze.

Iran announced this morning the launch of the ship "Shahid Bagheri" - the first drone carrier in the Revolutionary Guards fleet! pic.twitter.com/5FCMxKwczf

Generalul Mohammad Bagheri, șeful Statului major al Forţelor Aeriene iraniene, a descris nava drept „o bază mobilă” capabilă să „funcționeze în mod autonom în toate apele lumii”. Dat fiind că prezentarea acestei arme poate fi percepută ca o nouă amenințare, comandantul Gardienilor Revoluției, generalul Hossein Salami, a subliniat că Iran nu intenționează să intimideze pe nimeni.

🇮🇷 Takeoff and landing of the Ababil-3 drone on the deck of the destroyer Shahid Bagheri, the first drone carrier of the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/SKr8JPfcgi

