Prima monedă de 5 penny cu portretul Regelui Charles ajunge la public

Royal Mint a anunțat punerea în circulație a primelor monede de 5 penny care poartă portretul oficial al Regelui Charles III, în cadrul unei emisiuni planificate să răspundă cererii publice pentru această denominațiune.

Monedele, datate şi turnate în octombrie 2023, vor începe să apară în schimbul zilnic al populației în următoarele zile, a transmis instituția emitentă.

Royal Mint a anunțat că vor fi introduse în total 23,2 milioane de monede de 5 penny cu efigia regelui Charles III, o serie care marchează prima apariţie a portretului regelui pe moneda de această valoare în circulaţie.

Motivul oficial invocat pentru lansare este creşterea cererii pentru moneda de 5 penny. Din totalul monedelor aflate în circulație, unitățile cu portretul regelui reprezintă, în continuare, o proporție mică, iar emisiunea are şi scopul de a oferi colecționarilor și publicului ocazia să găsească monede „istorice” în restul primite în magazine și bănci.

Pe faţa monedei (avers) apare portretul oficial al Majestăţii Sale, iar pe revers a fost adoptat un motiv cu o frunză de stejar şi ghinde, element ilustrativ al conexiunii istorice dintre coroana britanică şi simbolurile naturale.

Designul cu frunza de stejar evidenţiază rolul arborilor ca habitat pentru biodiversitate și reflectă preocupările pentru natură asociate cu Regele Charles III. În explicațiile oficiale, designul este descris ca reprezentând „legătura profundă dintre monarhie şi lumea naturală”.

Monedele vor fi distribuite prin sucursale bancare și prin oficiile poștale din Marea Britanie. Vor fi alocări speciale către anumite sedii ale Post Office, în special către birouri poștale care au „oak” (stejar) în denumire sau care sunt situate în apropierea unor stejari cunoscuți, pentru a marca legătura tematică cu designul reversului.

Lista unor astfel de sucursale include, printre altele, Jubilee Oak Post Office din Braintree şi alte puncte selectate în Anglia, Scoția, Wales și Irlanda de Nord.

Rebecca Morgan, director pentru monede comemorative la Royal Mint, a declarat:

„Suntem încântați să vedem primele monede de 5 penny ale Majestății Sale intrând în circulație ca răspuns la cererea publică.

Designul cu frunza de stejar reprezintă frumos legătura profundă dintre monarhia noastră și lumea naturală, reflectând dedicarea pe termen lung a Regelui Charles III pentru protecția mediului. Aceste monede oferă publicului o ocazie minunată de a descoperi o bucată de istorie vie în restul obținut la plată.”

Russell Hancock, director al lanțului de aprovizionare la Post Office, a spus:

„Suntem foarte mândri să sprijinim intrarea și circulația acestei prime monede de 5 penny care poartă portretul oficial al Majestății Sale Regele Charles III. Știm că mulți entuziaști ai colecționării monedelor ne vizitează sucursalele și, de aceea, suntem deosebit de bucuroși că ofițerii noștri poștali care administrează birouri cu ‘oak’ în nume sau aflate lângă stejari faimoși vor primi o cantitate specială.”

Publicul este încurajat să verifice restul primit la plăți în următoarele săptămâni, întrucât noile monede vor începe să circule treptat.

Monedele care îl înfățișează pe fostul suveran, Regina Elisabeta a II‑a, rămân în continuare mijloc legal de plată şi nu sunt retrase din circulaţie în urma emisiunii curente. Emisiunea este gestionată astfel încât tranziția să fie făcută cu costuri și impact minimal asupra mediului.