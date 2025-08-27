International Prietenia cu Putin costă scump. India, tarife americane de 50%







Tarifele americane s-au dublat pentru importurile din India, intrând în vigoare miercuri, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc ale New Delhi-ului, potrivit AlJazeera.

Măsura, adoptată de președintele Donald Trump, vizează protejarea intereselor Washingtonului și riscă să afecteze grav economia indiană, având în vedere că Statele Unite reprezintă cel mai mare partener comercial al Indiei, cu exporturi de peste 87 miliarde de dolari în 2024.

Decizia președintelui Trump de a crește tarifele la 50% pentru o gamă largă de bunuri indiene reprezintă o intensificare a politicii comerciale a SUA.

Anterior, importurile indiene erau deja supuse unui tarif de 25%, ca parte a unei serii de măsuri împotriva mai multor parteneri comerciali.

Administrația de la Washington susține că achizițiile de petrol rusesc contribuie indirect la finanțarea războiului din Ucraina, ceea ce justifică aceste taxe suplimentare.

Guvernul indian a criticat vehement această decizie, catalogând-o drept „injustă și nerezonabilă”, și a estimat că măsura va afecta exporturi în valoare de peste 48 miliarde de dolari.

Oficialii indieni avertizează că tarifele ar putea face exporturile către SUA necompetitive, cu efecte negative asupra locurilor de muncă și asupra creșterii economice, într-o țară care este a cincea economie mondială.

Impactul tarifelor se resimte mai ales în industriile cu forță de muncă intensă, precum textilele, articolele de îmbrăcăminte, bijuteriile, exporturile marine, unele componente auto și pielea.

Garima Kapoor, economist la Elara Securities, a subliniat că IMM-urile vor fi cele mai afectate, cu posibile concedieri și încetinirea activității economice.

Ajay Srivastava, fondator al think tank-ului Global Trade Research Initiative (GTRI), a avertizat că „noul regim tarifar reprezintă un șoc strategic, care poate elimina prezența Indiei pe piața americană și slăbi rolul acesteia în lanțurile industriale globale”.

În prezent, SUA au scutit temporar sectoare strategice precum farmaceuticele și electronicele, dar investigațiile în alte domenii continuă și ar putea conduce la noi tarife.

Tarifele americane afectează nu doar comerțul bilateral, ci și poziția Indiei în economia globală. Măsurile punitive ar putea influența lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor și competitivitatea exporturilor indiene pe termen lung.

De asemenea, ele sporesc presiunea asupra guvernului indian de a-și proteja sectoarele sensibile, în special agricultura și produsele lactate, în fața solicitărilor Washingtonului de a deschide piața internă pentru importuri mai ieftine.

Prim-ministrul Narendra Modi a reafirmat poziția guvernului său, declarând că „interesele fermierilor, ale micilor afaceri și ale sectorului lactatelor sunt prioritare și nu vor fi compromise”, în timp ce tensiunile comerciale între cele două țări continuă să crească.