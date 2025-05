Politica Prezidenţiale 2025. Politicienii, primii la secțiile de votare. Update







Update 9:35. Cristian Terheș: Votul va da o direcţie nouă României

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Cristian Terheş a votat la un liceu din București. El a declarat că îşi doreşte o Românie care să îşi conserve valorile naţionale.

„Votul de astăzi şi votul de pe 18 mai vor da o direcţie nouă României, nouă, ori mergem într-o direcţie, ori în alta, pentru că următorul preşedinte al României va conduce destinele României pentru următorii cinci ani. Îmi doresc o Românie care să-şi conserve valorile naţionale şi să-şi promoveze interesul naţional”, a spus Terheş.

”Să iasă la vot şi să voteze cu acel candidat în care cred. Am văzut o campanie dusă în ultimele zile în care se insistă asupra aşa-numitului vot util. Un vot util este pentru candidatul în care crezi, altfel este un vot util altora. E important ca fiecare român care iese la vot să se uite la cei 11 candidaţi şi să voteze cu acel candidat în care cred cel mai mult”, a adăugat independentul Cristian Terheş.

Update 9:20. Kelemen Hunor: Am votat să evităm o „aterizare forțată”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat la o secție din Cluj, alături de soție. La ieșire, a spus că vrea ca România să nu se întoarcă în trecut.

„Am votat pentru a nu ne întoarce în trecut, pentru a merge înainte şi pentru a evita o aterizare forţată care pentru România ar însemna cu cel puţin 30,35 de ani în istorie.

Îi rog pe toţi cei care astăzi se mai gândesc dacă să meargă sau să nu meargă la vot să meargă la vot fiindcă este, pe de o parte, datoria fiecăruia să voteze, dar este mult mai important să decidem noi fiecare, să nu lăsăm pe alţii să decidă în locul nostru”, a declarat Kelemen Huhor, la ieşirea de la urne.

Update 8:40 . Nicușor Dan: Am votat cu realism

Candidatul Nicușor Dan a votat, însoțit de partenera sa, în jurul orei 8:30, la Școala Gimnazială Luceafărul, din sectorul 5 al Capitalei.

„Votez pentru speranță, pentru adevăr și pentru onestitate. Votez pentru un viitor european, curat și demn. Avem șansa unei schimbări reale în clasa politică. România merită mai mult — iar schimbarea începe cu un vot!“, a declarat candidatul.

„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți și muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până acum. Am votat pentru speranță și un nou început pentru România. Am votat cu realism, pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care ne-au dus în groapă să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru candidatul care poate aduce dreptatea în România.

Vreau să le mulțumesc românilor din Diaspora care au votat în număr mare”, a spus Nicușor Dan la ieșirea din secția de votare.

Update 08:35. Președintele interimar Ilie Bolojan a ajuns la secția de votare.

„E o perioadă complicată, iar vremurile liniștite au apus. Președintele României va da direcțiile importante ale politicii externe și a celei de apărare. De acestea depinde siguranța țării.

Fiecare cetățean care se prezintă la vot poate face istorie pentru România. Votați așa cum vă dictează conștiința”, a afirmat el.

Update 08:10. Călin Georgescu și George Simion au ajuns la secția din Mogoșoaia.

„Nu sunt aici pentru a recunoaște o fraudă, precum aceste alegeri, dar sunt aici pentru à recunoaște puterea democrației. Sunt aici pentru interesul poporului român, pentru demnitatea lui, pentru noblețea lui.

România s-a trezit. A venit vremea să ne luăm țara înapoi. Sus inimile și veți fi liberi. Cu Dumnezeu înainte”, a afirmat Georgescu.

„Hristos a înviat! Nu am niciun alt obiectiv decât locul unu pentru poporul român. Suntem aici cu poporul și pentru poporul român. Suntem aici cu o singură dorință: să facem dreptate pentru România”, a spus Simion.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, iar politicienii au început să sosească la urne încă de la primele ore.

Prezidențiale 2025. Zi de foc pentru români

Peste 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică să își aleagă președintele dintre cei 11 candidați înscriși în competiția pentru Cotroceni la alegerile prezidențiale din 2025.

Alegătorii pot vota:

Pe liste permanente: în localitatea de domiciliu sau reședință, la secția de votare la care sunt arondați, conform zonei de repartizare pentru o administrare mai eficientă.

Pe liste suplimentare: în orice secție de votare, cu excepția localității de domiciliu sau reședință. Alegătorii din municipiul București nu pot vota într-un alt sector decât cel în care locuiesc.

Ziua votului vine cu reguli stricte. Nu este permisă propaganda în secțiile de votare, nici purtarea de însemne electorale. De asemenea, alegătorii trebuie să știe că nu pot filma sau fotografia buletinul de vot.

Prezidențiale 2025. Politicienii se prezintă la urne

Lavinia Șandru, candidata PUSL la prezidențiale, a ajuns la secția de votare în urmă cu puțin timp. De asemenea, președintele interimar Ilie Bolojan este așteptat la urne în jurul orei 80:30.

După ce și-a exprimat votul, Lavinia Șandru i-a îndemnat pe români să meargă la urne.

„În primul tur, nu votăm cu cine vrem, votăm cu binele. Ieșiți la vot și votați pentru voi”, a afirmat ea.

De asemenea, candidata PUSL a avut un mesaj pentru mamele din România.

„Dumnezeu nu a putut să fie peste tot, iar din acest motiv a adus mamele pe Pământ. Ieșiți la vot și arătați tuturor că Dumnezeu este român”, a adăugat Lavinia Șandru.

Câte secții au fost deschise

La ora 07:00 au fost deschise cele 18.979 de secții de votare din România. Potrivit BEC, în București vor fi deschise 1.289 de secții de votare Românii din diaspora votează încă de vineri, iar astăzi este ultima zi în care își pot exprima opțiunea la urne.

Secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din 2025 se vor închide la ora 21:00, moment în care vor fi anunțate și primele rezultate.