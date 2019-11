După rezultatele din turul 1, azi au ajuns să se dueleze pentru scaunul de la Cotroceni Viorica Dăncilă, candidat PSD și Klaus Iohannis, candidatul PNL și președintele în exercițiu.

Pe toată durata campaniei electorale, au fost lansate mai multe mesaje pentru a îi mobiliza pe cetățeni să iasă la vot.

Iată că și în ziua votului românii sunt îndemnați să voteze, iar liderii din diverse formațiuni politice se întrec în mesaje postate pe rețele sociale.

În continuare vă prezentăm mesajele unora dintre cei mai cunoscuți politicieni.

Adrian Țuțuianu – unul dintre cei mai mari contestatari a lui Liviu Dragnea

„Nu sunt fericit cu alegerea pe care o avem de făcut astăzi / e o decizie complicată, prin prisma neajunsurilor pe care ambii finaliști le au; nu mai revin asupra lor.

DAR, mai e puțin și se fac 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 89. Printre multe alte lucruri care s-au cerut atunci, a fost și dreptul la vot, liber exprimat. S-a murit pentru asta, a fost un drept câștigat cu sânge. Și eu cred că asta ne obligă să-l folosim, măcar în numele sacrificiului uriaș de acum 3 decenii.

Pentru asta am mers astăzi la vot, ca de fiecare dată. Indiferent de opțiuni, cred că există decizii raționale din perspectiva interesului public.

#România🇷🇴

#Dâmbovița❤️”, a scris acesta pe Facebook.

Diaspora votează și fredonează una dintre cele mai frumoase melodii despre România și dorul de casă.

O româncă din Diaspora a strâns zeci de mii de aprecieri pe rețele sociale, apariția ei la secția de vot reușind să stârnească emoții puternice. Femeia a votat și a cântat despre frumusețea României și dorul de casă.

Raluca Turcan – vicepremier

„Am votat cu credința că de mâine începem reconstrucția României educate, României normale, României europene.

Nu mai avem timp de pierdut. Politicienii slabi prind putere când oamenii buni nu se solidarizează și nu merg la vot.

Îi chem pe toți oamenii buni astăzi să pună ștampila pentru un viitor demn și prosper, un viitor în care legea se aplică și instituțiile statului își fac datoria.

România îi cheamă astăzi pe toți cei care au ceva de spus, să spună! Nu există vreun moment în care determinarea lor să fie mai vizibilă, nu există alt moment în care decizia lor să conteze mai mult!

Ziua de astăzi trebuie să însemne semnalul sfârșitului pentru unii, pentru cei care-l merită, și un nou început pentru români. Ziua asta trebuie să însemne ceva!

Când suntem mulți contăm! Când suntem mulți putem schimba lucrurile. Spre Normal! Spre mai bine!”, a scris liderul PNL.

Florin Cîțu – ministrul Finanțelor Publice, mesaj simplu, dar de impact

„Am VOTAT! Schimbarea Romaniei se face cu FIECARE vot! #CurajHaiCaSePoate”

Ana Birchall – fost ministru al Justiției

„Am votat astăzi cu speranța că, în următorii cinci ani, cel puțin, valoarea, profesionalismul, cinstea, buna credință și bunul simț vor întări România pe drumul ei pro-european și pro-atlantic. România trebuie să redevină o țară normală, o țară pentru care fiecare cetățean contează. În votul de astăzi stă puterea fiecăruia dintre noi de a contribui la reconstrucția țării noastre pe o bază a valorilor europene și translatlantice. Am votat pentru români și România meritocrației, a profesionalismului, a respectului față de lege și domnia legii!

Și votul dumneavoastră contează și de aceea vă îndemn să nu-l irosiți, ci să mergeți la urne și să să puneți ștampila acolo unde vă dictează conștiința. Cu toții vrem să ne fie bine la noi în țară, dar pentru aceasta este nevoie ca România să redevină un loc unde să se trăiască ușor, frumos și bine.

Am mai votat și cu gândul la milioanele de români care, dintr-un motiv sau altul, sunt departe de țara lor. Votul de astăzi este într-un fel un vot și pentru ei, un vot care poate însemna încă un pas, unul mare și foarte important, în demersul de a le crea premisele pentru a reveni acasă. Pentru că, pentru fiecare român, România înseamnă ACASĂ.

Mergeți la vot pentru a readuce normalitatea în societate și pentru a ne recâștiga respectul ca țară! Viitorul României depinde de fiecare dintre noi!”

Codrin Ștefănescu – fosta mână dreaptă a lui Liviu Dragnea și fost secretar general al PSD

„Am votat cu inima! Am votat româneste si pentru România! Pentru drepturile si libertātile câstigate cu sânge in Revolutia din Decembrie ‘89! Pentru viitorul copiilor mei aici in tara mea! Pentru toti românii care vor sā trāiascā in demnitate si respect. Care isi doresc numai bine in tara lor. Am votat candidatul cu sufletul curat si dornic sā sustinā pânā la capāt aceste deziderate! Si sper ca astāzi sā fie sustinut de toatā suflarea româneascā si sā câstige! ❤️”.

Lia Olguța Vasilescu, PSD, fost ministru al Muncii

„Am votat alaturi de Viorica Dăncilă, in București. Am votat pentru o Românie fără austeritate, pentru o Românie nedezbinată, pentru o Românie în care sa se regasească fiecare dintre noi! Vă aștept pe toți la vot!”.

Dacian Cioloș, liderul PLUS, a votat „acasă” la Viorica Dăncilă

„Am votat în Alexandria, județul Teleorman, pentru că este important ca cetățenii români să înțeleagă că și teleormănenii fac parte din aceeași Românie din care fac parte și cei din Cluj, Timiș sau din Sibiu. Tot aici, urmează să deschid în curând și un birou europarlamentar”.

