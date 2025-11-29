Prețurile carburanților au crescut. Cât costă în weekend un litru de benzină și de motorină

Petrom, cel mai mare jucător de pe piața carburanților din România, a anunțat sâmbătă, 29 noiembrie 2025, o majorare a prețului benzinei standard, cu 4 bani pe litru. În același timp, motorina a rămas la nivelul precedent, după o săptămână în care prețurile au fost ajustate de două ori.

În Capitală, litru de benzină standard se vinde acum între 7,50 și 7,56 lei, iar motorina între 7,81 și 7,86 lei, conform datelor peco-online. La stația Petrom Vitan, prețurile afișate sunt 7,54 lei pentru benzină și 7,85 lei pentru motorină. Modificările din această săptămână urmează unui trend ascendent observat în ultimele luni, când prețurile au fost ajustate aproape săptămânal, cu creșteri mici, dar constante.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a urcat cu 0,9%, ceea ce adaugă aproximativ 3,5 lei la un plin de 50 de litri, iar motorina a înregistrat o creștere medie de 2,6%, echivalentă cu circa 10 lei pentru același volum. De la finalul lunii octombrie și până la jumătatea lui noiembrie 2025, Petrom a aplicat zece majorări succesive, benzina crescând cu 24 de bani pe litru și motorina cu 44 de bani.

Creșterile au fost influențate și de modificările fiscale: de la 1 august 2025, accizele au crescut cu 10%, iar TVA-ul a urcat la 21%, ceea ce a determinat o scumpire instantanee de aproximativ 40-42 de bani pe litru pentru ambele tipuri de carburant. E

xperții estimează că la începutul anului viitor se pot înregistra noi ajustări, cu creșteri de circa 34 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pentru motorină, ca urmare a noilor accize.

Pe plan european, piața gazelor naturale a înregistrat scăderi importante. Contractul TTF, de referință pentru Europa, a coborât sub 30 €/MWh pentru prima dată din mai 2024, atingând un minim de aproximativ 29–30 €/MWh în intervalul 23–24 noiembrie.

Această reducere de 35–40% față de aceeași perioadă a anului trecut a fost determinată de creșterea livrărilor de gaze naturale lichefiate (LNG), fluxuri norvegiene stabile și prognoze de temperaturi mai blânde, care reduc cererea de încălzire.

Factorii geopolitici au contribuit de asemenea la relaxarea pieței, discuțiile internaționale privind soluții pentru conflictul din Ucraina diminuând primele de risc incluse în prețurile gazelor. Totuși, efectele pentru consumatorii casnici sau IMM-uri vor fi vizibile mai târziu, întrucât majoritatea furnizorilor mențin tarifele fixe până la începutul anului, în baza contractelor existente și a strategiilor de hedging.