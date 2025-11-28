Prețurile la benzină și motorină scad ușor. Negocierile Ucraina–Rusia temperează cotațiile petrolului

Republica Moldova. Prețurile la benzină și motorină s-au ieftinit cu până la 2% în această săptămână, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Scăderea vine ca urmare a diminuării cotațiilor internaționale Platts, evoluție influențată de o serie de factori externi care au determinat o volatilitate accentuată pe piața globală a petrolului.

ANRE explică faptul că începutul săptămânii a fost marcat de o ajustare bruscă în jos a prețului petrolului, după ce pe piețele internaționale au apărut semnale privind o eventuală încheiere a unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Deși ulterior negocierile au avansat, incertitudinea privind rezultatele lor a făcut ca prețurile să revină treptat la nivelurile anterioare. În lipsa unor semnale clare și ferme, investitorii rămân rezervați.

„Participanții la piață rămân reticenți să se poziționeze agresiv în cadrul sesiunilor de tranzacționare până când nu vor apărea semnale concrete de progres al discuțiilor referitor la acordul de pace”, se arată în comunicatul ANRE.

În pofida unei relative stabilizări pe piețele externe, carburanții din Republica Moldova continuă o ușoară tendință de ieftinire. Pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale:

23,27 lei/litru pentru benzină COR 95 – cu 1 ban mai puțin față de ziua precedentă;

20,78 lei/litru pentru motorina standard – cu 10 bani mai puțin.

ANRE subliniază că, deși scăderile sunt minore, acestea reflectă fidel evoluțiile internaționale, pe baza mecanismului de calcul care adaptează rapid prețurile la modificările din cotațiile globale.

Un rol la fel de important în evoluția din aceste zile îl au și așteptările privind menținerea neschimbată a nivelurilor de producție la reuniunea OPEC+ programată pentru 30 noiembrie 2025.

Totodată, piețele urmăresc cu atenție posibila reducere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA. O decizie în acest sens ar putea stimula consumul global de energie, influențând cererea pentru petrol.

Instituția anunță că monitorizează constant evoluțiile internaționale, precum și dinamica de pe bursele petroliere, și asigură consumatorii că actualul mecanism de formare a prețurilor rămâne „extrem de transparent”, garantând corectitudine maximă în stabilirea tarifelor zilnice.