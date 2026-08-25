Prețul petrolului scade, în ciuda situației din Iran

Prețul petrolului au înregistrat luni o scădere de aproximativ 2,5%, chiar în ziua în care administrația președintelui Donald Trump a anunțat ceea ce prezintă drept cea mai amplă campanie de sancțiuni aplicată vreodată Iranului, potrivit CNBC.

Evoluția surprinde piețele, în condițiile în care măsurile americane urmăresc să reducă accesul Teheranului la comerțul internațional și să exercite presiuni asupra sectorului său energetic.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au coborât cu circa 2,5%, până la 84,89 dolari pe baril. În același timp, cotația Brent, reperul internațional al pieței, a scăzut tot cu aproximativ 2,5%, până la 92,06 dolari pe baril.

Statele Unite au anunțat ”Operation Economic Outcast”, o strategie menită să izoleze economia iraniană și să sancționeze companiile, instituțiile și statele care contribuie la menținerea relațiilor comerciale ale Teheranului.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a comparat amploarea operațiunii cu un ”D-Day economic”, descriind-o drept cea mai vastă ofensivă financiară organizată de Washington împotriva unui adversar.

Administrația Trump a transmis că măsurile nu vor exclude nici China, principalul cumpărător al petrolului iranian. Washingtonul urmărește să determine atât aliații americani, cât și alte state să își reducă semnificativ sau chiar să își întrerupă relațiile economice cu Iranul.

În mod normal, sancționarea unui mare producător de petrol ar putea împinge prețurile în sus, pe fondul temerilor privind reducerea ofertei disponibile pe piață. În cazul de față, însă, o parte din efectul anticipat pare să fi fost deja inclusă în prețuri.

Petrolul se apreciase puternic în săptămâna precedentă, după ce administrația americană a semnalat noua ofensivă împotriva Iranului. Scăderea de luni poate reflecta, astfel, marcarea profiturilor de către investitorii care au mizat anterior pe creșterea cotațiilor.

În același timp, rămân semne de întrebare cu privire la eficiența efectivă a sancțiunilor și la capacitatea Statelor Unite de a izola complet economia iraniană.

Teheranul susține că dispune de alternative pentru a limita impactul măsurilor americane. Gardienii Revoluției au afirmat că Iranul poate face față presiunilor economice și își poate menține relațiile comerciale cu alte state.

Commonwealth Bank of Australia anticipează o perioadă de volatilitate pentru prețurile petrolului în a doua jumătate a anului. Investitorii vor urmări atât rezultatele strategiei americane, cât și modul în care Iranul va răspunde presiunilor.

Potrivit băncii, o eficiență ridicată a sancțiunilor ar putea crește riscul unei reacții mai agresive din partea Teheranului, cu posibile consecințe asupra piețelor energetice.

CBA estimează că petrolul Brent ar putea avea o evoluție amplă în a doua jumătate a lui 2026, într-un interval cuprins între 70 și 100 de dolari pe baril.

Un element esențial pentru piață îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează volume importante de petrol. CBA estimează că, dacă fluxurile prin această rută ar reveni la doar 50%-60% din nivelurile de dinaintea războiului, investitorii ar putea începe să anticipeze din nou apariția unui excedent global de ofertă. Un asemenea scenariu ar putea pune presiune suplimentară asupra cotațiilor petrolului.