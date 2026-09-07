Prețul petrolului rămâne un factor de risc pentru carburanți, după ce OPEC+ a decis duminică să mențină neschimbată politica de producție pentru luna octombrie, potrivit agenției Reuters.

Decizia vine într-un moment în care conflictul din Iran afectează exporturile prin strâmtoarea Ormuz, iar reducerea livrărilor poate pune presiune pe piața internațională a petrolului.

Pentru șoferi, evoluția cotațiilor internaționale este importantă deoarece petrolul reprezintă una dintre componentele costului carburanților.

Totuși, decizia OPEC+ nu înseamnă automat o scumpire la pompă. Prețurile depind și de cotațiile produselor petroliere, cursul valutar, taxe și politica comercială a distribuitorilor.

Cotațiile petrolului au continuat să crească luni, după noi atacuri între Statele Unite și Iran, care au alimentat temerile privind prelungirea întreruperilor de aprovizionare.

Potrivit Reuters, petrolul Brent a urcat la 96,80 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 92,14 dolari. În săptămâna precedentă, Brent a câștigat 7,8%, în timp ce WTI a crescut cu aproape 10%.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre principalele rute de transport pentru petrolul din regiunea Golfului. Reducerea traficului de petroliere poate afecta oferta disponibilă și poate amplifica volatilitatea prețurilor.

OPEC+ a menținut politica de producție pentru octombrie, după ce în august convenise o creștere a livrărilor pentru septembrie. Astfel, grupul a finalizat retragerea etapizată a unei reduceri de 1,65 milioane de barili pe zi, stabilită inițial în 2023.

Cu toate acestea, producția efectivă rămâne sub nivelurile stabilite prin obiectivele oficiale. Conflictul din regiune limitează capacitatea statelor membre de a livra volumele planificate, ceea ce reduce influența grupului asupra pieței fizice a petrolului.

Jorge Leon, analist la Rystad Energy, a explicat că OPEC+ poate modifica țintele de producție, dar nu poate garanta că petrolul va fi produs sau că va ajunge efectiv pe piață.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă că evoluția prețurilor carburanților va depinde în continuare de raportul dintre cerere și ofertă, dar și de cât de mult vor fi afectate exporturile din regiune.

Prețul benzinei și al motorinei nu este stabilit direct de OPEC+. Cotațiile petrolului influențează costurile de aprovizionare, însă între piața internațională și stațiile de alimentare există mai multe etape.

Prețurile produselor petroliere, costurile de rafinare, transportul, taxele și cursul de schimb pot modifica efectul unei creșteri sau scăderi a petrolului asupra prețului final. De aceea, o schimbare a cotațiilor nu se transferă automat și în aceeași proporție la pompă.

În cazul actual, riscul principal este menținerea presiunii asupra pieței internaționale, în condițiile în care conflictul din Iran continuă să afecteze fluxurile de petrol.

Grupul mai are în vigoare un alt nivel de reduceri ale producției, care acoperă majoritatea celor 21 de state membre până la sfârșitul anului 2026.

Înainte de a decide cum vor fi eliminate aceste reduceri, OPEC+ trebuie să analizeze capacitatea de producție a statelor membre. Evaluarea va sta la baza nivelurilor de referință pentru 2027, care vor determina viitoarele cote de producție.

Surse citate anterior de Reuters au indicat că grupul ar putea pune pe pauză creșterile de producție în ultimul trimestru al anului. Comunicatul de duminică nu a oferit însă o orientare privind politica de producție după octombrie.

Pentru moment, decizia OPEC+ nu aduce o modificare directă a prețurilor la benzină și motorină. Evoluția acestora va depinde de cotațiile internaționale ale petrolului și ale produselor rafinate, dar și de situația exporturilor prin strâmtoarea Hormuz.

Următoarea reuniune a celor șapte state care au luat decizia este programată pentru 4 octombrie. Până atunci, piața petrolului va rămâne atentă la evoluția conflictului și la eventualele schimbări ale fluxurilor de aprovizionare.

Surse: Reuters – OPEC+ menține politica de producție pentru octombrie · Reuters – Petrolul continuă să crească pe fondul atacurilor SUA-Iran