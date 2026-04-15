Președintele unui stat din Europa vrea referendum pentru ieșirea din NATO

Zoran Stevanović, noul președinte al Parlamentului Sloveniei, a anunțat că intenționează să organizeze un referendum privind retragerea Slovenia din NATO, o inițiativă care deschide o dezbatere amplă într-un stat membru al Uniunii Europene, potrivit BalkanWeb.

Stevanović a confirmat că referendumul privind ieșirea din NATO face parte din angajamentele asumate.

„Trebuie să spun că am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și că vom organiza acest referendum”, a spus el.

Declarațiile vin într-un context geopolitic tensionat și sunt însoțite de mesaje privind o posibilă schimbare de direcție în politica externă a Sloveniei, inclusiv o poziționare mai independentă și deschidere către dialog cu Rusia. Liderul Partidului Adevărului a susținut că deciziile majore trebuie luate la nivel național, nu la nivel european.

„Ljubljana trebuie să devină din nou centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxelles-ul”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

În același timp, Stevanović a recunoscut că o eventuală ieșire din Uniunea Europeană nu ar avea susținere populară, subliniind beneficiile statutului de stat membru.

Stevanović a declarat că formațiunea sa își va respecta promisiunile din campanie, inclusiv susținerea retragerii Sloveniei din Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, acesta a spus că Slovenia ar trebui să evite implicarea în conflicte militare și diplomatice externe, considerând că acestea nu servesc intereselor naționale.

Referindu-se la agenda externă, oficialul sloven a arătat că are deja planificate vizite la Skopje și Copenhaga și că ia în calcul și o deplasare la Moscova.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost construit între Vest și Est”, a spus el.

Declarațiile vin pe fondul unor critici reînnoite la adresa NATO din partea lui Donald Trump. Acesta a descris recent NATO drept un „tigru de hârtie” și a declarat că apartenența SUA este „dincolo de orice reconsiderare” în urma dezacordurilor cu aliații privind războiul cu Iranul și eforturile de a securiza rutele de transport maritim în Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, Marco Rubio a afirmat că Washingtonul ar putea „reexamina” relația cu NATO, invocând divergențe legate de împărțirea responsabilităților și accesul la baze militare.

Partidul Adevărului, condus de Stevanović, a obținut 5,49% la alegeri, iar numirea acestuia în funcția de președinte al Adunării Naționale este legată de negocierile pentru formarea guvernului. Acesta a devenit cunoscut în timpul pandemiei de COVID-19, când a condus o mișcare pornită ca grup antivaccinare, transformat ulterior într-un protest împotriva restricțiilor impuse de guvernul condus de Janez Janša. Stevanović a fondat Partidul Adevărului la finalul anului 2020.

În mod obișnuit, funcția de președinte al Parlamentului este ocupată de reprezentanți ai celor mai mari partide din coaliția de guvernare. De această dată, poziția a revenit liderului unui partid nou, clasat ultimul dintre cele șapte formațiuni care au intrat în Parlament.

Partidul Adevărului a participat și la alegerile din 2022, când a obținut 2,86%, sub pragul necesar pentru intrarea în legislativ.

În ultima campanie electorală, formațiunea a promovat ideea organizării unui referendum privind NATO și este considerată de unii observatori ca fiind apropiată de Rusia, acuzații respinse de Zoran Stevanović.