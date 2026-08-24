Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susţinut luni că Iranul a încercat să-l asasineze pe unul dintre cei doi fii ai săi. Șeful guvernului nu a oferit detalii suplimentare cu privire la această afirmație, conform relatărilor transmise de AFP.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții directe. „Ceva incredibil s-a întâmplat: Iranul l-a luat drept ţintă pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a spus Netanyahu într-un interviu telefonic acordat postului israelian Channel 14.

Declaraţia sa a venit în timpul unei discuţii despre informaţiile conform cărora Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a refuzat să asigure măsuri de protecţie sporită pentru fostul şef al Statului Major, Gadi Eisenkot, principalul rival al său la alegerile parlamentare din 27 octombrie.

În cadrul aceleiași intervenții, premierul s-a pronunţat în favoarea unei protecţii permanente pentru Eisenkot, estimând că o astfel de măsură „nu este un lux”. „Fără aceasta, (iranienii) vor reuşi” să-l asasineze, a adăugat el.

Benjamin Netanyahu are doi fii şi o fiică. Încă nu se ştie care dintre fiii săi ar fi fost ţinta Iranului, ţară a cărei conducere politică şi militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârşitul lunii februarie.

Fiul cel mare al lui Netanyahu, Yair, în vârstă de 35 de ani, a stat mult timp în SUA, la Miami (Florida), de la începutul anului 2024 şi se pare că se află sub protecţia Shin Bet.

Şederea acestuia în SUA a provocat o polemică în Israel despre costul acestei protecţii pentru contribuabili. De asemenea, localnici din Florida şi-au exprimat îngrijorarea că prezenţa sa acolo ar putea face din acel loc o ţintă pentru atacurile inamicilor Israelului.

La scurt timp după declaraţia lui Netanyahu despre intenţia Iranului de a-i ucide unul dintre copii, un jurnalist foarte cunoscut în Israel, Amit Segal, a scris pe canalul său de Telegram că presupusa tentativă de asasinat era cunoscută "de mai multe luni", dar făcea obiectul unei interdicţii de publicare.