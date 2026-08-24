Premierul Benjamin Netanyahu susține că Teheranul a vizat unul dintre fiii săi pentru a-l elimina
- Nicolae Comănescu
- 24 august 2026, 22:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susţinut luni că Iranul a încercat să-l asasineze pe unul dintre cei doi fii ai săi. Șeful guvernului nu a oferit detalii suplimentare cu privire la această afirmație, conform relatărilor transmise de AFP.
Premierul Benjamin Netanyahu susține că Teheranul a vizat unul dintre fiii săi pentru a-l elimina
Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții directe. „Ceva incredibil s-a întâmplat: Iranul l-a luat drept ţintă pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a spus Netanyahu într-un interviu telefonic acordat postului israelian Channel 14.
Declaraţia sa a venit în timpul unei discuţii despre informaţiile conform cărora Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a refuzat să asigure măsuri de protecţie sporită pentru fostul şef al Statului Major, Gadi Eisenkot, principalul rival al său la alegerile parlamentare din 27 octombrie.
Discuții despre securitatea opozanților politici
În cadrul aceleiași intervenții, premierul s-a pronunţat în favoarea unei protecţii permanente pentru Eisenkot, estimând că o astfel de măsură „nu este un lux”. „Fără aceasta, (iranienii) vor reuşi” să-l asasineze, a adăugat el.
Benjamin Netanyahu are doi fii şi o fiică. Încă nu se ştie care dintre fiii săi ar fi fost ţinta Iranului, ţară a cărei conducere politică şi militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârşitul lunii februarie.
Controversele legate de protecția din Statele Unite
Fiul cel mare al lui Netanyahu, Yair, în vârstă de 35 de ani, a stat mult timp în SUA, la Miami (Florida), de la începutul anului 2024 şi se pare că se află sub protecţia Shin Bet.
Şederea acestuia în SUA a provocat o polemică în Israel despre costul acestei protecţii pentru contribuabili. De asemenea, localnici din Florida şi-au exprimat îngrijorarea că prezenţa sa acolo ar putea face din acel loc o ţintă pentru atacurile inamicilor Israelului.
Informațiile erau supuse cenzurii militare
La scurt timp după declaraţia lui Netanyahu despre intenţia Iranului de a-i ucide unul dintre copii, un jurnalist foarte cunoscut în Israel, Amit Segal, a scris pe canalul său de Telegram că presupusa tentativă de asasinat era cunoscută "de mai multe luni", dar făcea obiectul unei interdicţii de publicare.