Premieră în UE: Reguli noi și măsuri împotriva Inteligenței Artificiale

Parlamentul European a aprobat marți interzicerea în Uniunea Europeană a serviciilor de Inteligență Artificială care permit generarea de conținut de tip „deepfake” în care persoanele sunt „dezbrăcate” fără consimțământ.

Decizia a fost adoptată în plenul de la Strasbourg cu 423 de voturi pentru și 57 împotrivă.

Măsura face parte din revizuirea legislației europene privind inteligența artificială, cunoscută sub numele de AI Act, adoptată anterior la nivelul Uniunii Europene, potrivit Le Figaro.

Textul aprobat mai trebuie să primească acordul formal al celor 27 de state membre, după ce acestea și-au exprimat deja un acord provizoriu în luna mai.

Potrivit informațiilor publicate, interdicția va deveni aplicabilă începând cu 2 decembrie 2026.

De la acea dată, sistemele de inteligență artificială vor trebui să includă măsuri de securitate care să împiedice generarea unor astfel de conținuturi.

Inițiativa vine în contextul unor controverse apărute după introducerea unei funcționalități în Grok, asistentul de inteligență artificială dezvoltat de compania lui Elon Musk Grok.

Funcționalitatea ar fi permis realizarea de montaje hiperrealiste („deepfake”) pe baza unor fotografii reale, inclusiv cu conținut explicit, fără consimțământul persoanelor reprezentate.

Cazul a generat reacții publice în mai multe state și a determinat deschiderea unor verificări la nivel european.

În cadrul dezbaterilor de la Strasbourg, eurodeputatul Michael McNamara a afirmat că astfel de sisteme au efecte negative asupra persoanelor vizate.

„Umilesc, degradează și tratează ca pe niște obiecte victimele lor, care sunt în marea majoritate femei și copii”, a declarat acesta.

În același vot, eurodeputații au aprobat și modificări privind termenele de aplicare ale unor prevederi din AI Act.

Normele privind sistemele de inteligență artificială cu „risc ridicat”, utilizate în domenii precum securitatea, sănătatea sau drepturile fundamentale, vor intra în vigoare ulterior, față de calendarul inițial.

Potrivit deciziei, termenul de conformare pentru unele sisteme a fost extins până la 2 decembrie 2027, iar pentru alte aplicații până la 2 august 2028.

Eurodeputata Arba Kokalari a declarat că votul arată o abordare activă a Uniunii Europene în reglementarea tehnologiilor emergente.

„UE demonstrează că ia în serios dezvoltarea IA și că politicile publice se pot adapta rapid la evoluțiile tehnologice”, a spus aceasta.