Social

Praful saharian se așează din nou peste România. Zonele afectate

Comentează știrea
Praful saharian se așează din nou peste România. Zonele afectatePraf saharian. Sursa foto: Arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că o masă de aer cu praf saharian va ajunge deasupra României în perioada 21–23 noiembrie. „Circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană”, a anunțat instituția.

Praf saharian, din nou în România

Meteorologii au transmis că o masă de aer încărcată cu praf saharian va ajunge deasupra României.

„În perioada 21 - 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, anunţă, joi, ANM.

Sursa citată anunță că depunerile de praf se vor observa inițial în vest, nord-vest și nord, iar ulterior vor apărea mai ales în regiunile estice, în intervalele cu ploaie.

Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce

Experții Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus urmăresc în timp real transportul maselor de praf saharian, iar platforma oferă date actualizate despre traseul și concentrația particulelor din atmosferă.

Praf saharian

Sursa foto: Facebook

Cum ajunge praful saharian până în Europa

Praful saharian provine din deșertul Sahara, cea mai mare zonă de nisip din lume, aflată în Africa de Nord. Furtunile și ciclonii care se formează aici generează vânturi puternice, capabile să ridice în atmosferă particule fine de nisip, care pot fi transportate pe distanțe de mii de kilometri și ajung uneori până în Europa, inclusiv în România.

Valuri puternice de praf au ajuns de mai multe ori în țară

România s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe episoade de praf saharian. În 2024, valuri puternice de praf au ajuns de mai multe ori în țară, iar depunerile au fost vizibile în București și în alte orașe în lunile februarie, aprilie și în perioada verii. În martie 2023, un nor de praf saharian a traversat România și a afectat în special vestul, centrul și nordul țării.

Mase de aer cu praf saharian au ajuns în România în fiecare dintre ultimii cinci ani, iar cele mai cunoscute episoade au fost în martie 2023, aprilie 2022, martie 2021 și februarie 2020.

În aceste situații, praful roșiatic a acoperit străzile și mașinile, iar în anumite zone a afectat calitatea aerului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:03 - Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
22:00 - Îngrozitorul domn Fritz
21:54 - Ministrul Justiției, după ce Horațiu Potra a fost adus în țară: Un succes al autorităţilor române
21:49 - Excelență în chirurgia cardiovasculară. Prof. Univ. Dr. Grigore Tinică, premiat la Gala Capital Performeri 2025
21:44 - Cumpărătorul toaletei din aur de 12,1 milioane de dolari, în sfârșit identificat
21:39 - Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, ...

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale