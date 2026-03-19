Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter

Liviu Mihaiu l-a avut invitat, joi, în podcastul „Condamnați la cultură”, realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România pe celebrul Damian Drăghici. Unul dintre cei mai importanți muzicieni din România, un nume și pe plan internațional, a povestit cum a reușit să colaboreze cu celebrul Paul Winter. Într-un proiect ce avea să se dovedească a fi extrem de fructuos. Mărturie stă un Premiu Grammy câștigat de cei doi artiști.

„În vara anului 1999, am fost întrebat de un prieten. Damian, ai auzit de Paul Winter? Zic, da, saxofonistul. Știam că el câștigase șase, șapte Grammy-uri, avea World Music Band, Mickey Harder la Grateful Dead, era cu tobele cu ei, mari muziceni. Și zic că da. Deci, uite, poți să-i dau numărul tău de telefon. Vrea să te contactezi, să mergi să cânti cu el la niște concerte, să faci un album”, a povestit Drăghici.

Care s-a trezit cu o ofertă de nerefuzat. „Prietenul meu cântase cu el, mi-a dat numărul. Pe vremea aia eu mâncam numai steak (friptură) de vacă. Și ajung acasă la Paul Winter, era un loc mirific, o feerie. Avea o căsuță, era cu nevasta și avea pe cineva care gătea vegan. Și o săptămână am mâncat doar asta. Am încercat la un moment dat să plec, să iau niște cipsuri. Când m-am întors la New York, am mâncat trei steakuri o dată, mi s-a făcut rău”, a povestit artistul.

Repetiții ținute într-un hambar

Drăghici și Winter nu erau pe aceeași lungime de undă din punct de vedere culinar. Dar, profesional, colaborarea a mers excelent. „Repetam pentru concertul de la St. John the Divine, cea mai mare catedrală din lume, după Basilica de la Roma. Și după aceea, avem concertul să înregistrăm. Și repetiția a avut loc, chiar foarte mișto, într-un hambar. Dar a făcut foarte tare ca studio. Superb! Am stat o săptămână acolo, am repetat. Am avut concertele la St. John the Divine.

Album nominalizat, apoi câștigător

„Albumul a fost nominalizat. la Grammy în 2002 pentru Best Album New Age. Doar nominalizat, nu s-a câștigat. După care, același album, în 2005, a intrat pe o compilație a lui cu mai multe albume și am câștigat Grammy-ul împreună cu el”, a mai povestit invitatul lui Liviu Mihaiu.

