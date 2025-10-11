Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică

În anul 2000, Ștefan Bănică Jr. a lansat piesa „Cum am ajuns să te iubesc”, un omagiu emoționant adus tatălui său, Ștefan Bănică Sr., un artist de renume în România. Această melodie a fost inclusă în albumul „Duete”, în care el a colaborat cu diverși artiști, iar piesa respectivă a fost un duet postum cu tatăl său.

„Cum am ajuns să te iubesc” este o piesă cu un text profund, care reflectă relația specială dintre tată și fiu. Versurile și muzica au fost compuse de H. Malineanu și E. Mirea, iar melodia a fost interpretată de Ștefan Bănică Jr. împreună cu vocea tatălui său, Ștefan Bănică Sr., prin intermediul unei înregistrări din arhiva TVR.

Această colaborare a fost posibilă datorită tehnologiei de suprapunere a imaginilor, care a permis crearea unui duet între cei doi artiști, chiar și după dispariția fizică a lui Ștefan Bănică Sr.

Videoclipul piesei „Cum am ajuns să te iubesc” a fost realizat în anul 2000 și a fost regizat de Petre Năstase. Acesta a utilizat o înregistrare din 1970, în care tatăl artistului interpreta melodia alături de actorul Ștefan Iordache, în cadrul emisiunii „Ora jocului” difuzată de TVR.

Prin tehnici de montaj, imaginea lui Ștefan Iordache a fost înlocuită cu cea a lui Ștefan Bănică Jr., creând astfel iluzia unui duet între tată și fiu. Această abordare a fost inovatoare pentru acea perioadă și a adus un omagiu emoționant legăturii dintre cei doi artiști.

Lansarea piesei și a videoclipului a avut un impact semnificativ asupra publicului român, fiind apreciată atât pentru mesajul său emoționant, cât și pentru realizarea tehnică a videoclipului.

Ștefan Bănică Jr. este un artist complet din România, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul muzicii, teatrului și televiziunii. El a debutat în cariera muzicală în anii '90 și a devenit rapid un nume de referință în industria muzicală românească. Acesta a terminat facultatea de actorie.

Pe lângă cariera sa muzicală, Ștefan Bănică Jr. a avut o prezență constantă în televiziune, fiind gazda unor emisiuni de succes și actor în diverse producții teatrale și cinematografice. El este jurat la X Factor.

Tatăl său (1933–1995) a fost un actor și cântăreț român de renume, cu o carieră ce s-a întins pe mai multe decenii. A activat în cinematografie, televiziune și teatru, fiind cunoscut pentru interpretările sale carismatice și pentru vocea sa distinctivă.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Cum am ajuns să te iubesc”, „Îmi acordați un dans” și „Gioconda se mărită”. A colaborat cu regizori de renume și a fost o figură emblematică a culturii românești din a doua jumătate a secolului XX.