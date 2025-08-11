Social Povestea cutremurătoare a unei adolescente de 15 ani care a murit după o supradoză de paracetamol







Alice Clark, o adolescentă de 15 ani din Dorset, Marea Britanie, și-a pierdut viața în mod neașteptat la finalul anului trecut, după ce a ingerat o doză periculoasă de paracetamol.

Familia ei o descrie ca fiind „frumoasă și zâmbitoare”, o tânără cu planuri mari pentru viitor – se pregătea pentru examene și aștepta cu nerăbdare balul școlii. Totul s-a schimbat într-o clipă, când, după câteva zile în care s-a simțit rău și s-a plâns de dureri de stomac, Alice a început să se comporte confuz și incoerent.

Mama ei, Joanne Garcia-Dios, a intuit că este ceva grav și a chemat ambulanța imediat ce a aflat de la o prietenă că fiica sa luase mai multe pastile cu două zile înainte. La spital, medicii au pus un diagnostic șocant: insuficiență hepatică acută, cauzată de o supradoză de paracetamol.

În încercarea de a-i salva viața, Alice a fost transferată la un spital specializat din Londra, unde a fost pusă în comă indusă, pentru a da creierului o șansă să se refacă. Din păcate, starea ei s-a deteriorat rapid.

Inima a cedat, iar în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici timp de mai multe minute, Alice nu a mai putut fi salvată.

La înmormântare, familia și prietenii au adus un ultim omagiu emoționant: toți au purtat haine cu accente albastre, culoarea preferată a adolescentei, iar sicriul a fost condus de un convoi de mașini de lux, inclusiv un Lamborghini și un Ferrari, pentru a-i îndeplini dorința de a ajunge la bal cu stil.

După tragedie, Joanne a aflat că Alice primise mesaje hărțuitoare de la colegi și resimțea presiunea examenelor. Într-un mesaj, fiica ei i-a spus unei prietene: „Am făcut o prostie”, fără să conștientizeze pericolul. „Nu credem că Alice a înțeles că o simplă pastilă, luată în exces, poate ucide.

Oamenii cred că paracetamolul e inofensiv, dar mii ajung anual la spital din cauza lui”, a declarat mama. În memoria fiicei sale, Joanne a lansat o petiție prin care cere ca paracetamolul să fie eliberat doar pe bază de rețetă. „În numele superbei mele Alice, vreau să salvez vieți. Nicio familie nu ar trebui să treacă prin așa ceva”, a spus ea, lansând un apel public de conștientizare asupra riscurilor reale ale automedicației, fanatik.ro