Povestea celei mai mari nave construite vreodată: este mai lungă decât Turnul Eiffel și Empire State Building

Cea mai mare navă construită vreodată nu este doar un simbol al măiestriei inginerești, ci și o realizare impresionantă care întrece orice reper celebru al arhitecturii. Lungimea sa depășește în mod surprinzător atât Turnul Eiffel din Paris, cât și celebrul Empire State Building din New York, informează Express.

Cea mai lungă navă construită vreodată a depășit în dimensiuni atât Turnul Eiffel, cât și Empire State Building. Denumită inițial Seawise Giant, aceasta rămâne una dintre cele mai impresionante nave autopropulsate din istorie.

Construită în Japonia între 1974 și 1979, nava a purtat ulterior mai multe nume, inclusiv Happy Giant, Knock Nevis și Mont. Se remarca prin tonajul său impresionant, înregistrând cel mai mare tonaj mort-port din lume.

La capacitate maximă, Seawise Giant cântărea fabuloasele 657.019 tone, ceea ce o făcea și cea mai grea navă de pe planetă. Lungimea acesteia ajungea la 458,45 metri, iar pescajul său era de 24,6 metri.

Dimensiunile extraordinare au impus însă limite: nava nu a putut traversa Canalul Mânecii, Canalul Suez sau Canalul Panama, rămânând un simbol al gigantismului maritim.

Nava își are originile în Japonia, fiind construită de Sumitomo Heavy Industries, Ltd în Yokosuka, Kanagawa, ca un vas ultra-larg destinat transportului de țiței. La început, nava a rămas fără denumire, fiind cunoscută doar sub numărul de corp 1016. Testele pe mare au scos la iveală probleme serioase de vibrații, ceea ce a determinat un proprietar grec să refuze livrarea.

Ulterior, printr-un acord cu Hong Kong Orient Overseas Container Line, șantierul japonez a reușit să vândă nava, planificând totodată extinderea acesteia cu câțiva metri și creșterea capacității de marfă la 146.152 de tone.

La doi ani după, vasul a fost relansat sub numele Seawise Giant. În 1988, nava a fost afectată de conflictul Iran-Irak, suferind incendii la bord care au provocat scurgeri de petrol în mare. Deși nava a rămas structurată, amploarea daunelor a făcut ca reparațiile să nu mai fie rentabile.

Totuși, o companie de investiții norvegiană a achiziționat nava avariată, care, în următorii ani, a fost restaurată și redenumită Happy Giant. Ulterior, aceasta a fost vândută către noii proprietari Amber Development și a primit numele Mont, efectuându-și ultima călătorie până în India, unde a fost demontată.

Până în 2004, proprietatea navei a trecut prin mai multe firme de investiții din Norvegia. În continuare, First Olsen Tankers a preluat-o, schimbându-i numele în Knock Nevis. Nava a fost convertită într-un rezervor plutitor, ancorat în principal în Golful Persic.

În decembrie 2009, nava a eșuat, iar dimensiunile sale colosale au impus casarea completă până la sfârșitul anului 2010. Totuși, ancora celebrului Seawise Giant a fost păstrată și expusă publicului în Hong Kong.

Această navă a rămas în istorie drept cea mai lungă construită vreodată, atingând 458,45 metri, depășind în înălțime multe clădiri emblematice. Pentru comparație, Turnul Eiffel măsoară 330 de metri, iar Empire State Building 443 de metri.