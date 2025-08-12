Social Poți face copii cu soțul mort? Disputa juridică a momentului în România







Dreptul de a urma fertilizarea in vitro în Iași devine subiect de dispută juridică după ce o femeie văduvă cere instanței să-i permită să-și implanteze embrionul rămas congelat, în pofida decesului soțului său. Cazul a stârnit controverse atât în familie, cât și în rândul magistraților, care analizează legislația lacunară privind reproducerea asistată medical.

Fertilizarea in vitro este cuvântul cheie al acestui caz complex, care a ajuns în fața Judecătoriei din Iași. Emilia C., o femeie în vârstă de aproape 38 de ani, a apelat la serviciile unei clinici locale pentru reproducerea asistată după două decenii în care nu a reușit să aibă copii alături de soțul său. După multiple încercări, cu un singur embrion viabil rămas congelat, soțul ei a decedat într-un accident cu doar câteva zile înainte de programarea implantării.

Conform contractului cu clinica, decizia fusese ca, în cazul decesului unuia dintre beneficiari, embrionii neutilizați să fie distruși. Refuzul clinicii de a continua procedura a determinat-o pe femeie să solicite intervenția instanței pentru a-și apăra dreptul de a deveni mamă.

Concret, Emilia C. a încercat să demonstreze în instanță că dorința comună a soților pentru un copil nu a încetat odată cu moartea bărbatului și că acesta nu și-a retras niciodată consimțământul pentru fertilizare. În ciuda opoziției vehemente din partea părinților și fratelui defunctului, care invocă aspecte legate de moștenire și acuză femeia de egoism.

Judecătorii au fost nevoiți să analizeze cu atenție atât prevederile contractuale, cât și cadrul legal insuficient pentru astfel de situații.Costurile procedurii, sprijinul financiar primit de familie și eforturile îndelungate de a obține un copil au fost punctate în documentele depuse la dosar.

Cazul Emiliei C. ridică o serie de întrebări de mare impact privind fertilizarea in vitro în Iași și în România în general. Legislația națională încă nu reglementează explicit soarta embrionilor în situații precum decesul unuia dintre părinți, ceea ce aduce instanțele în poziția dificilă de a decide pe baza principiilor autonomiei de voință și a jurisprudenței europene.

Clinicii i s-a reproșat lipsa unei reglementări clare care să gestioneze astfel de cazuri delicate .Decizia judecătorilor din Iași poate crea un precedent important în domeniul reproducerii asistate, influențând drepturile femeilor văduve sau singure care își doresc să devină mame, potrivit ziaruldeiași.ro