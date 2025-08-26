EVZ Special Postul de radio care a dat foc lumii la 1 septembrie 1939







Postul de radio care a dat foc lumii la 1 septembrie 1939. Germania s-a considerat atacată de Polonia. Începea Al Doilea Război Mondial.

Polonia va fi prima sacrificată după 1 septembrie 1939. Deși Franța și Marea Britanie declară război Germaniei, Germania și URSS împart Polonia!

Cele șapte zile trecute de la incidentul de la Iablonkow au fost folosite de Hitler gândind prin Heinrich Himmler, șeful SS un alt plan. Astfel, s-a decis să se caute prizonieri germani care să primească haine militare poloneze. Ei urmau să fie desantați în secret în teritoriul polonez de unde să atace un post de radio, situat în mica localitate Gleiwitz. Aceștia urmau să atace postul german, ceea ce însemna un atac polonez. Riposta germană ar fi fost necesară. Atacul urma să aibă loc în noaptea de 31 august/1 septembrie 1939.

Din păcate, incidentul de la Gleiwitz (Silezia Superioară, atunci în Germania, din 1945 în Polonia, azi Gliwice) a pecetluit soarta Poloniei. Pe 1 septembrie 1939, Hitler a invadat Polonia. Două săptămâni mai târziu, atacau sovieticii, materializând o anexă secretă din Pactul Ribbentrop Molotov. Marea Britanie și Franța. crezând că vor pune la punct rapid Germania, au declarat război acesteia.

Conflagrația mondială care a debutat pe 1 septembrie 1939, a avut o fază, așa numitul război ciudat. Din toamna lui 1939, francezii și britanicii nu au atacat Germania. Au fost doar concentrăi de trupe de-a lungul liniilor Siegfried și Maginot. Serviciile franceze și britanice n-au estimat că până în vara anului 1940. Belgia, Olanda, Danemarca și Norvegia au fost ocupate de trupele Wehrmachtului. Căderea Franței în iunie 1940 a dus la declanșarea pretențiilor revizioniste asupra României din partea URSS, Ungariei, Bulgariei.

Hitler și Mussolini au permis mutilarea României, deși Hitler depindea de petrolul românesc în planurile sale. Evident, a preferat să știe o bună parte din Ardeal în mâna lui Horthy ca să aibă o miză pentru români. I-ar fi fost ușor să le promită Ardealul de Nord-Vest, dacă românii i-ar fi dat petrol. Iar Ion Antonescu din septembrie 1940 și din ianuarie 1941, chiar i-a dat petrolul visat de Hitler.