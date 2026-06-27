Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că a favorizat o companie germană prin decizia privindimplementarea Portofelului Digital European în România. Reacția vine după ce Guvernul a anunțat că statul român va utiliza soluția tehnică dezvoltată în Germania pentru viitorul sistem european de identitate digitală.

Senatorul PSD susține că semnarea acestui acord explică de ce Ilie Bolojan dorește să rămână la conducerea Executivului.

„Înțelegeți acum de ce mitomanul Bolojan blochează orice soluție de formare a guvernului? A mai semnat ieri un mega contract – Portofelul Digital – cu o firmă germană. Faci orice să rămâi la comanda Guvernului ca să poți livra ce ți se cere”, a scris Daniel Zamfir pe pagina de Facebook.

Liderul senatorilor PSD nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile formulate.

În paralel cu acuzațiile formulate de Daniel Zamfir, Guvernul a anunțat că România va adopta soluția tehnică dezvoltată de Germania pentru Portofelul European de Identitate Digitală (RoEUDIW), proiect prin care cetățenii vor putea utiliza o identitate digitală recunoscută în toate statele Uniunii Europene.

Potrivit Executivului, alegerea a fost făcută în urma unei evaluări a soluțiilor existente în statele membre și are avantajul că platforma germană este dezvoltată în regim open-source.

„România va adopta și utiliza soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluțiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre”, se arată în comunicatul Guvernului.

Executivul precizează că utilizarea acestei platforme permite României să beneficieze gratuit de codul sursă, componentele tehnice și schemele de certificare, evitând costurile dezvoltării unui sistem propriu de la zero.

Potrivit Guvernului, noul portofel digital le va permite cetățenilor să își dovedească identitatea în format electronic și să stocheze documente precum permisul de conducere, cardul de sănătate sau diplomele universitare.

Autoritățile susțin că fiecare utilizator va controla datele pe care le transmite și va putea furniza doar informațiile strict necesare unei verificări. De exemplu, pentru confirmarea vârstei va putea fi transmisă doar data nașterii, fără comunicarea codului numeric personal.

Executivul afirmă că toate datele personale vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională.

Unul dintre obiectivele proiectului este interoperabilitatea la nivel european. Astfel, cetățenii români vor putea utiliza identitatea digitală pentru accesarea serviciilor publice și private din orice stat membru al Uniunii Europene.

Coordonarea proiectului revine Cabinetului viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, în timp ce Ministerul Economiei va supraveghea dezvoltarea ecosistemului și relația cu instituțiile europene.

Ministerul Afacerilor Interne va furniza aplicația mobilă RO Wallet și infrastructura tehnică aferentă, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale va gestiona certificarea participanților, registrele electronice și infrastructura găzduită în Cloudul Privat Guvernamental.

Guvernul anunță că implementarea va fi realizată în mai multe etape. În prima fază, programată pentru 2026, autoritățile urmăresc lansarea primei versiuni a aplicației RO Wallet, emiterea identității digitale și introducerea funcției de verificare a vârstei, împreună cu finalizarea cadrului legislativ.

Executivul mai precizează că, într-o etapă ulterioară, piața va fi deschisă și furnizorilor privați de portofele digitale, cu condiția certificării acestora conform normelor naționale. Totodată, Guvernul invită companiile interesate să participe la dezvoltarea ecosistemului românesc al identității digitale.