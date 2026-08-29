Victor Ponta îl contrazice pe Ilie Bolojan și spune că un guvern interimar nu poate organiza alegerile anticipate. Fostul premier a spus, la România TV, că doar un guvern cu puteri depline poate adopta actele normative necesare.

România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă partidele nu reușesc să depășească blocajul politic și să formeze o majoritate parlamentară capabilă să susțină un nou Guvern. Avertismentul a fost lansat de premierul interimar Ilie Bolojan, care susține că alegerile anticipate reprezintă soluția prevăzută de Constituție în cazul în care criza politică se prelungește.

„În condițiile în care se va menține situația de blocaj [...] sunt alegerile anticipate”, a declarat Bolojan la Prima News, precizând însă că această variantă nu a fost discutată în interiorul PNL și că nu o consideră, în acest moment, una probabilă.

Premierul interimar a criticat în același timp atitudinea PSD în negocierile privind măsurile fiscale și controlul cheltuielilor publice. Bolojan a pus sub semnul întrebării disponibilitatea social-democraților de a susține viitorul Guvern în aplicarea unor măsuri dificile de reducere a deficitului.

„România are nevoie de un Guvern, asta este cât se poate de clar”, a subliniat Bolojan.

Declarațiile sale au fost respinse de Victor Ponta. Fostul premier consideră că scenariul alegerilor anticipate, în forma prezentată de Bolojan, nu este realizabil și susține că un Guvern interimar nu ar avea competențele necesare pentru adoptarea actelor normative indispensabile.

„Este o minciună și Bolojan știe asta”, a afirmat Ponta la România TV, susținând că doar un Executiv cu puteri depline poate adopta măsurile necesare pentru organizarea unor alegeri anticipate.

Ponta a criticat și eventualitatea nominalizării europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, afirmând că „Siegfried Mureșan nu trece” și sugerând că nici Ilie Bolojan nu ar susține o asemenea soluție.

Fostul premier insistă, în schimb, asupra necesității unui Guvern politic cu atribuții complete. „În acest moment, România trebuie să avem un guvern care să răspundă pentru tot, inclusiv pentru drone”, a declarat Ponta.

Între timp, președintele Nicușor Dan urmează să reia consultările cu partidele pentru desemnarea unui premier. Printre variantele vehiculate se află Eugen Tomac, consilier onorific al șefului statului, care ar putea primi din nou mandatul de a încerca formarea unui Guvern.

PSD ar putea veni la Cotroceni cu Sorin Grindeanu drept propunere pentru funcția de premier.

Iar Ponta avertizează că un guvern tehnocrat ar fi „calea sigură spre faliment”, în timp ce Nicușor Dan a indicat că, în prezent, sunt mai mari șanse pentru un cabinet format din miniștri politici.