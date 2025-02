Politica Ponta: Electoratul PSD nu va vota ce s-a decis în coaliție







Deputatul PSD Victor Ponta a declarat luni că nu are un „tandem” cu independentul Călin Georgescu. Fostul consilier a confirmat că îl cunoaște personal, dar se delimitează de afirmațiile fostului candidat la președinție.

„Nu am niciun tandem cu dl Georgescu, nu cred că ne-am văzut de foarte mulți ani. Ne-am întâlnit, dar în ultimii ani cu siguranță nu. Iar ceea ce am eu de spus spun în numele meu, Victor Ponta, și în numele experienței pe care am acumulat-o în acești ani”, a declarat Ponta, care ia în calcul o candidatură la prezidențiale.

Ponta: N-am nevoie să mă inspire cineva să fiu de partea României

Viorel Ponta s-a delimitat de afirmațiile lui Călin Georgescu legate de desființarea partidelor politice.

„Deși cred că sistemul politic trebuie să se schimbe, nu cred că trebuie vreo lovitură de stat. Totul se poate face, această schimbare a societății românești, în limitele Constituției și a unui sistem democratic în care eu cred și pe care întotdeauna l-am respectat. Eu am propriile mele idei, nu am nevoie să-mi dea cineva idei (...) n-am nevoie să mă inspire cineva să fiu de partea României, pentru că așa am fost”, a spus fostul premier.

Ponta: Klaus Iohannis, cea mai nefavorabilă situație

Ponta a menționat că nu a discutat cu Georgescu de când acesta a declarat că intenționează să candideze la funcția de Președinte.

Social-democratul a exprimat opinia că alegătorii PSD nu îl vor susține pe Crin Antonescu și că președintele Klaus Iohannis reprezintă „cea mai nefavorabilă situație” pentru candidatul coaliției guvernamentale.

„PSD nu are candidat și electoratul PSD nu, nu va vota ce s-a decis în coaliție. Asta e părerea mea și votul din 4 mai va dovedi dacă am dreptate sau nu.

Cred că cel mai rău lucru pentru candidatul coaliției, indiferent că îl cheamă Crin Antonescu sau nu, este atitudinea absolut inexplicabilă a președintelui Iohannis, faptul că domnia sa în continuare se ține agățat de funcție, că merge să ne reprezinte la nivel european fără a avea niciun fel de mandat, nici politic, nici moral și nici măcar nu a discutat cu Guvernul sau cu Parlamentul.

Cred că atunci când reprezinți coaliția de guvernare care îl susține încă pe Iohannis și pe sistemul Iohannis cred că asta e cea mai mare problemă pentru candidatul coaliției și mă bucur că nu sunt în această poziție. Klaus Iohannis este simbolul unui sistem care a eșuat, a creat curente extremiste, a creat haos politic, iar cei care îl țin acum în continuare în funcție se vor scufunda odată cu el, asta e părerea mea”, a mai declarat Ponta.