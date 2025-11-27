Ponta, atac la Vanghelie și ANAF: Pentru români ești ciumă, pentru „Vanghelie” ești mumă

Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa lui Marian Vanghelie, acuzând, într-o postare pe Facebook, ANAF că nu ia măsuri împotriva celor care se afișează cu un stil de viață de lux, dar nu își declară veniturile.

Fostul premier Victor Ponta a criticat dur ANAF, susținând că instituția nu a reușit să încaseze venituri de la fostul primar Marian Vanghelie. Ponta a menționat că Vanghelie își afișează stilul de viață pe care îl trăiește, conducând mașini scumpe, purtând ceasuri de valoare și locuind într-o vilă din Cotroceni.

„Dragă ANAF – babă fără dinți! Cetățeanul Dan Marian Vanghelie este unul dintre cei care conduc Mercedes S-Class, locuiesc în vilă în Cotroceni, poartă ceasuri de 100.000 de euro la mână și fac campanii electorale cu bani cash. Și totuși, în ultimii 5 ani tu, ANAF – „babă fără dinți” – nu ai încasat niciun leu impozit de la el, pentru că domnul declară solemn că nu are nici venituri, nici proprietăți și nici bani în cont”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit lui Ponta, ANAF nu a încasat niciun impozit de la Marian Vanghelie în ultimii cinci ani, deoarece acesta nu a declarat venituri, conturi bancare sau proprietăți.

Victor Ponta a declarat că ANAF nu a luat măsuri împotriva lui Marian Vanghelie, în timp ce ANAF verifică activitățile firmelor mici, ale agricultorilor și ale manichiuristelor. Fostul premier a precizat că această situație generează nemulțumire în rândul populației.

Fostul premier a afirmat că ANAF nu a verificat ce mașină conducea Vanghelie în momentul în care a fost acuzat de agresiune împotriva unei femei în trafic. Ponta a subliniat că instituția tratează diferit persoanele cu poziții sau influență.

Victor Ponta a criticat guvernul lui Ilie Bolojan pentru nivelul actual al taxelor, susținând că acesta nu stimulează economia. Fostul premier consideră că o reducere a impozitului pe profit ar determina firmele să fie mai transparente și ar reduce evaziunea fiscală.

Ponta a mai afirmat că și o reducere a TVA ar putea crește colectarea, precizând că fondurile europene nu sunt pierdute din cauza magistraților, ci din alte motive. El susține că un nivel rezonabil al taxelor ar descuraja practicile fiscale neregulamentare.