Pompierii moldoveni în prima linie a incendiilor din Grecia. Intervenții și instruiri în condiții extreme

Pompierii moldoveni în prima linie a incendiilor din Grecia. Intervenții și instruiri în condiții extreme
Republica Moldova. Pompierii moldoveni continuă să lupte cu incendiile din Grecia. Astfel, în data de 8 august 2025, un puternic incendiu a izbucnit în extravilanul localității Riolos, la aproximativ 30 km de baza de operații a pompierilor moldoveni.

Un contingent format din 11 salvatori și 4 autospeciale din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit prompt, acționând pe trei sectoare împreună cu pompierii eleni. Eforturile s-au concentrat pe stingerea focarelor active, răcirea suprafețelor afectate și protejarea comunității din zonă.

Sursa foto: IGSU

La scurt timp după lichidarea primului focar, pompierii moldoveni au fost mobilizați spre regiunea Helidoni Ileia. Un incendiu masiv a cuprins circa 500 de hectare de teren. Eforturile au continuat și în dimineața zilei de 9 august, în cadrul unei rotații a efectivului, alături de colegii eleni.

Pregătire intensă pentru situații extreme

De la sosirea lor în Grecia, pe 1 august 2025, cei 22 de pompieri moldoveni din cadrul celei de-a doua ture au participat zilnic la sesiuni de instruire susținute de experți greci. Pregătirile includ tehnici moderne pentru intervenții în condiții meteorologice dificile și pe terenuri greu accesibile. Atât prin teorie, cât și prin exerciții practice desfășurate în baza de operații.

Sursa foto: IGSU

Amintim că, și în vara anului trecut, pompierii moldoveni s-au deplasat în Grecia, în regiunea Nea Makri. Aceștia au ajutat colegii eleni la lichidarea unor focare de vegetație uscată și a incendiilor forestiere.

Incendiu devastator lângă Atena

Vineri, un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena. În timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice.

Sursa foto: IGSU

În zona Keratea, la 30 de kilometri sud-vest de capitala Greciei, au fost desfășurați 170 de pompieri, 11 avioane și 12 elicoptere, iar locuitorilor li s-a cerut să se evacueze, conform precizărilor făcute de brigada de pompieri.

O mare parte a zonei abia a înregistrat o picătură de ploaie în ultimele luni. Rafalele de vânt de până la 80 de kilometri pe oră au alimentat incendiul, aprinzând livezile de măslini.

Pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat într-o clădire mistuită de flăcări din Keratea, a declarat purtătorul de cuvânt al brigăzii elene de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, în timpul unei conferințe de presă.

 

