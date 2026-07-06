Cei 16 polițiști români implicați în operațiunea care a dus la capturarea traficantului de droguri Mohamed Amra, unul dintre cei mai căutați fugari din Franța, au fost recompensați de autoritățile franceze. Ceremonia de decorare a avut loc la Ambasada Franței la București, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Ministerul Afacerilor Interne, implicarea autorităților române a fost esențială pentru finalizarea operațiunii.

„Distincțiile reprezintă o recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în localizarea și arestarea infractorului urmărit internațional”, informează MAI.

Ministrul Afacerilor Interne a declarat că distincțiile acordate polițiștilor români reprezintă o dovadă a cooperării strânse dintre România și Franța în lupta împotriva criminalității organizate.

„Recompensarea polițiștilor români de către statul francez este o recunoaștere a profesionalismului, curajului și eficienței de care au dat dovadă în această operațiune. Este, totodată, o confirmare a faptului că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale - Poliția Română și Jandarmeria Română - este un partener de încredere în combaterea criminalității organizate la nivel european”, a declarat ministrul.

Cătălin Predoiu a adăugat că Medalia de Onoare a Poliției Naționale Franceze reprezintă nu doar aprecierea unei misiuni îndeplinite cu succes, ci și valorile profesiei de polițist.

Adresându-se polițiștilor decorați, ministrul Afacerilor Interne a afirmat că premiile primite reprezintă și o responsabilitate pentru viitor.

„Medalia pe care o primiți astăzi este o distincție individuală, dar ea vorbește despre onoarea unei întregi instituții. Dacă aceasta este prima recunoaștere importantă a activității dumneavoastră, primiți-o ca pe un semn că sunteți pe drumul cel bun, dar și ca pe o obligație de a continua cu aceeași integritate, aceeași rigoare și același curaj. Dacă nu este prima distincție din cariera dumneavoastră, atunci ea confirmă că ați devenit un reper profesional și moral pentru colegii mai tineri’’, a afirmat ministrul.

Cătălin Predoiu a explicat că operațiunea de prindere a lui Mohamed Amra a fost una complexă și a necesitat o colaborare strânsă între autoritățile române și cele franceze.

„Acest rezultat confirmă faptul că România este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă’’, a continuat Predoiu.

Ministrul a mai spus că, în actualul context european, grupările de criminalitate organizată acționează dincolo de granițele statelor, iar combaterea acestora necesită cooperare internațională.

Mohamed Amra, cunoscut sub porecla ‘‘Musca’’, a fost prins în România la nouă luni după evadarea violentă din Franța. În timpul atacului care a permis fuga acestuia, doi agenți de penitenciar au fost uciși, iar alți trei au fost grav răniți.

Bărbatul era căutat în baza mai multor mandate europene de arestare, fiind vizat pentru evadare, omor, trafic de droguri și lipsire de libertate. Anchetatorii îl suspectează și de legături cu grupări interlope din Marsilia.