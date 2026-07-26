Șoferii care introduc o destinație, raportează un incident sau manevrează telefonul pentru a folosi Waze în timpul deplasării pot fi sancționați de Poliția Rutieră. Aplicația nu este interzisă în România, însă Codul Rutier limitează folosirea cu mâinile a telefonului și a altor dispozitive mobile în timpul conducerii. Prin urmare, un șofer poate fi sancționat dacă scrie o adresă, caută o rută sau raportează un radar în Waze în timp ce conduce.

Una dintre situațiile vizate este introducerea manuală a unei destinații după ce mașina a fost pusă în mișcare.

Aceeași regulă se aplică atunci când șoferul folosește ecranul telefonului pentru a modifica traseul, pentru a căuta o benzinărie sau pentru a raporta un accident, un echipaj de poliție ori un obstacol.

Faptul că telefonul este fixat într-un suport nu îi permite automat conducătorului auto să îl manevreze în timpul deplasării. Suportul poate fi folosit pentru afișarea traseului, însă șoferul nu trebuie să își îndepărteze atenția de la drum pentru a introduce informații în aplicație.

Și citirea îndelungată a notificărilor sau a mesajelor afișate de telefon poate afecta atenția necesară conducerii, chiar dacă dispozitivul nu este ținut în mână.

Utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii este sancționată potrivit prevederilor Codului Rutier. În funcție de încadrarea exactă a faptei, conducătorul auto poate primi amendă și puncte de penalizare. Valoarea efectivă a amenzii depinde de nivelul punctului-amendă valabil la data constatării contravenției.

Permisul nu este suspendat automat pentru simpla folosire a telefonului. Suspendarea poate apărea dacă șoferul ajunge la limita de puncte de penalizare sau dacă manevrarea telefonului este însoțită de încălcarea unei alte reguli pentru care legea prevede această măsură.

De exemplu, folosirea telefonului simultan cu o altă abatere rutieră poate atrage sancțiuni suplimentare și suspendarea dreptului de a conduce.

Codul Rutier nu sancționează în mod distinct șoferii pentru simplul fapt că folosesc Waze sau că primesc informații despre radare.

Contravenția apare atunci când conducătorul auto manevrează telefonul în timp ce conduce. Astfel, raportarea unui echipaj de poliție sau a unui radar poate fi sancționată dacă presupune atingerea și folosirea dispozitivului în timpul deplasării.

Șoferul poate utiliza indicațiile vocale și poate urmări traseul afișat pe un telefon fixat corespunzător, fără să îl manevreze.

O alertă primită prin Waze nu îl exonerează pe șofer de obligația de a conduce prudent și de a respecta regulile de circulație.

Dacă acesta frânează brusc, schimbă banda fără să se asigure sau provoacă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, poate fi sancționat pentru manevra efectuată, nu pentru faptul că a primit o alertă prin aplicație.

Șoferii trebuie să adapteze viteza în mod progresiv și să evite orice comportament care poate produce o tamponare sau poate bloca circulația.

Destinația și traseul ar trebui configurate înainte de plecare. Telefonul poate fi așezat într-un suport, astfel încât șoferul să poată vedea indicațiile fără să îl țină în mână.

Funcțiile vocale pot fi folosite pentru reducerea interacțiunii cu ecranul. În cazul în care traseul trebuie schimbat manual, conducătorul auto trebuie să oprească într-un loc în care staționarea este permisă.

Simpla oprire la semafor sau în aglomerație nu trebuie confundată cu staționarea regulamentară într-un loc sigur, deoarece vehiculul se află în continuare în trafic.

Aplicația Waze rămâne legală, însă folosirea ei nu trebuie să distragă atenția și nici să presupună manevrarea telefonului în timpul conducerii.