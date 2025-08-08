Justitie Poliția combate violența contra femeilor cu razii la proxeneți







Poliția Română pare să reacționeze la criticile recente ale președintelui României, Nicușor Dan, care a criticat modul în care autoritățile tratează cazurile de violență împotriva femeilor. spunând că suntem „un stat slab, cu reacții lente.

Polițiștii au organizat azi razii în cazuri de proxenetism și alte violențe comise împotrivs femeilor.

Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare, joi, 34 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Constanța, Tulcea, Prahova și Buzău.

Dosarul vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de proxenetism și alte violențe comise împotriva femeilor.

Anchetatorii au fost asistați de luptători ai forțelor speciale de intervenție din Poliție și Jandarmerie.

Dosarul de proxenetism viza o rețea care activa în Constanța și București. Fetele erau racolate din județe Constanța, Tulcea și Buzău. Acestea erau mutate frecvent, la adrese diferite, unde erau obligate să practice prostituția.

Anchetatorii susțin că rețeaua activează din 2018, iar polițiștii au documentat fapte cuprinse în intervalul 2018-2024. În timpul raziei au fost reținute zece persoane, care au fost duse la audieri.

„Persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei și le-ar fi înlesnit practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale. Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

România se confruntă cu niveluri alarmante de violență împotriva femeilor. Doar în primele șase luni ale anului, 27 de femei și-au pierdut viața în astfel de situații.

Situația a fost semnalată chiar de către președintele României, la ziua Poliției Române. El a cerut Poliției măsuri mai ferme în cazurile de violență împotriva femeilor.

”Legislația există, dar implementarea rămâne deficitară. Este nevoie de măsuri mai ferme, mai ales în cazurile de violență domestică. Abuzul nu va fi tolerat”, a spus președintele. Președintele a mai spus că, fără rezultate vizibile, încrederea cetățenilor în capacitatea Poliției de a răspunde adecvat scade considerabil