Partidul Național Liberal a anunțat joi seară că va contesta în termen legal hotărârea Tribunalului Ilfov prin care au fost suspendate efectele a două decizii adoptate recent de Biroul Politic Național al formațiunii. Conducerea liberală susține că decizia instanței nu schimbă în niciun fel pozițiile politice asumate de partid și acuză o tentativă de folosire a justiției în confruntarea politică.

Potrivit unui comunicat transmis de PNL, hotărârea Tribunalului Ilfov vizează două decizii adoptate luni de Biroul Politic Național, referitoare la conduita parlamentarilor liberali în cazul unui eventual vot pentru un Guvern Veștea și la posibilitatea ca membri ai partidului să accepte funcții într-un astfel de executiv.

Liberalii afirmă că suspendarea acestor decizii nu afectează activitatea partidului și nici hotărârile politice deja asumate.

„Hotărârea Tribunalului Ilfov de azi nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului – nici decizia de a nu vota un eventual Guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD”, se arată în comunicatul formațiunii.

PNL susține că își va continua activitatea politică fără restricții și în conformitate cu deciziile adoptate de structurile sale de conducere.

În reacția oficială, conducerea partidului ridică semne de întrebare și cu privire la competența instanței care a soluționat cauza. Reprezentanții PNL susțin că dosarul ar fi trebuit analizat de Tribunalul București, având în vedere că sediul central al partidului se află în Capitală.

Mai mult, liberalii reclamă lipsa de transparență în modul în care a fost judecată cererea formulată de cei 16 reclamanți.

„Cererea depusă de cei 16 reclamanți a fost soluționată fără niciun fel de transparență, fără informarea PNL, fără afișarea pe portalul instanței în timp util și fără verificarea competenței instanței”, se mai arată în comunicat.

Formațiunea cere tuturor actorilor politici să evite folosirea instanțelor în scopuri politice și transmite că nu își va modifica strategia ca urmare a acestei decizii judiciare.

„PNL nu cedează și nu-și schimbă deciziile politice în urma unor astfel de manevre”, au transmis reprezentanții partidului.

Tribunalul Ilfov a decis suspendarea a două hotărâri adoptate luni de Biroul Politic Național al PNL, în cadrul ședinței în care partidul și-a stabilit poziția față de posibilul Cabinet Veștea.

Acțiunea în instanță a fost formulată de 16 membri ai partidului, printre care se numără Andrei Baciu, Monica Amisie, Alina Gorghiu și Mihail Veștea.

Decizia Tribunalului Ilfov nu este definitivă și poate fi atacată de PNL prin căile legale prevăzute de lege.