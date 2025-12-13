Ploaia de meteori Geminide atinge apogeul și transformă cerul într-un spectacol rar de iarnă

Ploaia de meteori Geminide, considerată de astronomi drept una dintre cele mai spectaculoase din întregul calendar astronomic anual, ajunge la apogeu în acest weekend.

Fenomenul poate fi observat din întreaga lume, însă condițiile cele mai favorabile sunt așteptate în emisfera nordică, acolo unde poziția radiantului și faza Lunii pot oferi ore întregi de cer întunecat.

Geminidele sunt un eveniment aparte nu doar prin frecvența mare a meteorilor, ci și prin faptul că apar într-o perioadă a anului în care nopțile sunt lungi, iar cerul, în mod natural, mai întunecat. Dacă vremea va permite, pasionații de cer nocturn ar putea avea parte de unul dintre cele mai intense spectacole naturale ale anului.

Ploile de meteori apar atunci când Pământul intersectează traiectoria unor resturi lăsate în urmă de obiecte cosmice. În cele mai multe cazuri, este vorba despre comete, pe care NASA le descrie adesea drept „bulgări de zăpadă cosmici”, compuși din gheață, praf și gaze. În cazul Geminidelor, situația este diferită.

Această ploaie de meteori este asociată cu un asteroid, 3200 Phaethon, un corp ceresc stâncos care orbitează Soarele pe o traiectorie neobișnuit de apropiată. Pe măsură ce Pământul traversează norul de particule lăsate în urmă de Phaethon, aceste fragmente intră în atmosferă cu viteze foarte mari, se încălzesc intens și ard, generând dârele luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Deși majoritatea meteorilor apar sub forma unor dâre albe, Geminidele sunt renumite pentru diversitatea cromatică. În funcție de compoziția chimică a particulelor, cerul poate fi brăzdat de nuanțe de verde, galben, roșu sau albastru. Metale precum sodiul, magneziul sau calciul produc efecte vizuale similare artificiilor, ceea ce sporește spectaculozitatea fenomenului.

Mult timp, cercetătorii au crezut că Geminidele sunt rezultatul prafului desprins de pe suprafața asteroidului 3200 Phaethon, în urma încălzirii intense la apropierea de Soare. Totuși, studii recente au adus o perspectivă nouă asupra acestui mecanism.

În urmă cu aproximativ doi ani, oamenii de știință au descoperit că „coada” lui Phaethon nu este alcătuită predominant din praf, ci din gaz de sodiu strălucitor. Această descoperire a complicat explicațiile clasice și a ridicat noi întrebări legate de momentul și modul în care s-au format particulele care generează ploaia de meteori. În prezent, există încă incertitudini privind evoluția acestui nor de resturi și modul în care el se reînnoiește de la o apariție la alta.

Chiar și așa, Geminidele rămân una dintre cele mai fiabile și mai intense ploi de meteori, oferind an de an un număr mare de apariții vizibile.

Specialiștii subliniază că Geminidele pot produce un număr excepțional de mare de meteori, în condiții ideale de observație. Dr. Robert Massey, reprezentant al Royal Astronomical Society, a declarat că, pe un cer complet întunecat, fără nori și fără poluare luminoasă, observatorii ar putea vedea chiar și aproximativ 100 de meteori pe oră.

Potrivit acestuia, Geminidele sunt, din punct de vedere al intensității, cea mai puternică ploaie de meteori a anului. Spre deosebire de alte fenomene similare, care produc vârfuri scurte de activitate, Geminidele oferă un ritm constant și susținut, ceea ce le face deosebit de atractive pentru publicul larg.

Unul dintre factorii care pot diminua spectaculozitatea ploilor de meteori este lumina Lunii. În acest an, însă, condițiile sunt considerate favorabile. Luna se află într-o fază de descreștere, iar cea mai mare parte a suprafeței sale este umbrită. În multe zone din emisfera nordică, inclusiv în Marea Britanie, Luna va răsări abia după miezul nopții.

Această fereastră de câteva ore, cu cer întunecat, este considerată ideală pentru observații astronomice. Astronomii atrag însă atenția că succesul depinde în continuare de condițiile meteorologice locale, iar cerul senin rămâne un element esențial.

Unul dintre avantajele majore ale ploii de meteori Geminide este faptul că fenomenul poate fi observat cu ochiul liber. Telescopul sau binoclul nu sunt necesare și, în multe cazuri, pot chiar limita câmpul vizual.

Specialiștii recomandă alegerea unui loc cât mai ferit de poluarea luminoasă, cu o deschidere largă către cer. Meteorii par să provină din constelația Gemini, însă privirea orientată ușor în afara acestui punct oferă, de regulă, șanse mai mari de a surprinde dâre luminoase mai lungi și mai spectaculoase.

Dr. Massey a subliniat că Geminidele reprezintă unul dintre puținele spectacole naturale complet gratuite, accesibile oricui. El a încurajat publicul să profite de ocazie pentru a se conecta cu cerul nocturn și pentru a se desprinde, măcar pentru câteva momente, de preocupările cotidiene.