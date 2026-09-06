Interesul românilor pentru joburile din străinătate a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, potrivit datelor centralizate de eJobs. De la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate mai puțin de 55.000 de aplicări pentru astfel de poziții, ceea ce reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor depuse pe platformă.

Datele indică o schimbare în raportarea candidaților la oportunitățile profesionale din afara țării. Diferențele salariale nu mai sunt analizate separat, ci în raport cu nivelul cheltuielilor și cu implicațiile unei relocări.

Un salariu mai mare într-o altă țară nu înseamnă automat și un câștig mai mare după plata chiriei și a cheltuielilor curente. Costurile de trai și chiriile din multe state europene au devenit un factor important în decizia celor care iau în calcul un loc de muncă peste hotare.

În același timp, veniturile din România au crescut în ultimii ani, în special în cazul specialiștilor și al persoanelor aflate în poziții de management. Pentru o parte dintre profesioniști, diferența dintre venitul obținut în România și cel disponibil după cheltuielile din străinătate nu mai justifică automat relocarea.

O altă schimbare este reprezentată de posibilitatea de a lucra pentru companii sau proiecte internaționale fără ca angajatul să fie nevoit să se mute din România. Munca la distanță și oportunitățile profesionale care nu presupun relocarea oferă o alternativă pentru cei care urmăresc venituri mai mari sau experiență internațională.

Chiar dacă numărul total al aplicărilor a scăzut, există în continuare categorii de candidați care sunt mai dispuși să ia în calcul un loc de muncă în afara țării.

Cei mai activi sunt românii cu vârste între 25 și 35 de ani, aflați la nivel mid-level și având între 2 și 5 ani de experiență profesională. Aceștia sunt urmați de candidații cu vârste între 36 și 45 de ani.

La polul opus se află tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, aflați la începutul carierei, precum și persoanele de peste 45 de ani.

„Cu cât sunt mai la început de carieră sau, dimpotrivă, în a doua jumătate a vieții lor profesionale, cu atât sunt mai puțin tentați să facă o astfel de mișcare ce îi scoate din zona de confort și îi plasează într-un context care cere o capacitate mare de adaptare”, a explicat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Pentru românii care încă iau în calcul un loc de muncă în străinătate, Germania, Olanda, Franța și Elveția se află printre principalele destinații. În clasamentul preferințelor apar și Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru.

O parte importantă a aplicărilor are însă caracter sezonier. Aproape o treime dintre aplicările pentru joburile din străinătate înregistrate în acest an au fost depuse după 1 mai.

Creșterea interesului în această perioadă este legată în special de țările cu un sector turistic dezvoltat, unde cererea de personal crește în sezonul cald: „Vedem în acest clasament multe țări care au un sector turistic foarte bine dezvoltat și care caută candidați în special pentru sezonul cald și pentru acele domenii care au un vârf de activitate vara. Asta înseamnă turism, HoReCa, industria alimentară”.

Pentru o parte dintre candidați, un loc de muncă sezonier poate reprezenta o variantă de a obține venituri din străinătate fără o relocare permanentă.

Interesul pentru joburile din străinătate nu se limitează la turism și HoReCa. Printre domeniile în care există în continuare oportunități se numără transportul și logistica, retailul, serviciile, construcțiile și sectorul naval-aeronautic.

De la începutul anului, angajatorii din afara României au publicat aproximativ 5.600 de locuri de muncă pe platformă. Cele mai multe oferte au fost în construcții, industria alimentară, transport și logistică, automotive, servicii medicale, producție, sectorul naval-aeronautic și turism.