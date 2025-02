Social Plata pensiilor pe 2025. La ce trebuie să se aștepte milioane de români







Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a făcut noi precizări legate de distribuirea ultimelor deciziilor de recalculare. El e afirmat că acestea vor ajunge pe pensionari în curând. De asemenea, reprezentantul CNPP a explicat ce beneficii vor avea seniorii în 2025.

Vești bune pentru acești pensionari. Ultimele decizii de recalculare, trimise în martie

Daniel Baciu a anunțat că bugetul asigurărilor sociale a fost aprobat. De asemenea, a fost alocată suma de 362 de milioane de lei pentru biletele de tratament destinate pensionarilor în 2025.

„Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale a fost aprobat. Pot să vă spun că avem un buget echilibrat, iar execuția bugetară… cu privire la biletele de tratament, execuția este de 362 milioane lei”, a explicat el.

Potrivit șefului CNPP, bugetul din acest an este unul „echilibrat”. El a dat asigurări că nu vor exista probleme legate de plata pensiilor.

„Anul acesta am propus mai mulți bani pentru această destinație. Aceste bilete sunt o măsură de protecție socială. Sunt cifre importante, iar bugetul mi se pare echilibrat. Sunt cifre care ne asigură plata integrală a pensiilor pe 2025”, a adăugat Daniel Baciu.

Buget mai mare

Daniel Baciu a explicat că bugetul de stat nu este destinat exclusiv pensiilor, iar pentru acest an sunt prevăzute sume pentru aceste ajutoare. El a precizat că nu există încă o metodologie clară privind eligibilitatea și criteriile pentru acordarea lor.

Odată stabilită metodologia, Casa de Pensii va implementa procedura pentru acordarea ajutoarelor one-off.

El a reamintit că astfel de ajutoare au fost acordate și în 2023, când au fost vizate persoanele vulnerabile cu pensii mici.

„Înainte de a vă spune despre acele ajutoare, bugetul de stat nu este doar pentru pensii. Sunt sume prevăzute pentru această destinație în anul acesta. Nu există o metodologie clară privind eligibilitatea, cine poate primi aceste sume. Când vom avea această metodologie, Casa de Pensii va implementa procedura privind acordarea ajutoarelor one-off. Au mai fost acordate în 2023, vizând persoanele vulnerabile cu pensii mici, fără legătură cu contribuțiile, asigurând sume fixe pentru persoanele vulnerabile”, a continuat șeful CNPP.

Baciu a subliniat că bugetul este mai mare în 2025.

„Bugetul este mai mare. Anul trecut am avut două majorări succesive de la 1 ianuarie, cu 13,8%. Numai procesul de recalculare a dus la o creștere medie de 25%. Majorarea pensiilor a fost de aproximativ 40%. Noi menținem această majorare și în 2025. Din acest motiv, bugetul pe 2025 este mai mare decât cel pe 2024. Trebuie să menținem plata pensiilor pe 12 luni”, a mai spus el.

Plata pensiei pe 2025. Explicațiile șefului CNPP

Șeful CNPP a anunțat că pensia medie a crescut cu 500 de lei, de la 2.252 de lei la 2.752 de lei. El a explicat că, înainte de recalculare, pensia medie era de 2.252 de lei, iar în prezent a ajuns la 2.752 de lei, în urma aplicării Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Baciu a subliniat că bugetul este mai mare cu 17 miliarde de lei față de anul trecut și că acesta se bazează pe cifre realiste.

„Înainte de recalculare, pensia medie era de 2252 lei. Acum, pensia medie este de 2752 lei, având o creștere de 500 lei după aplicarea legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

V-am spus că bugetul este mai mare cu 17 miliarde față de anul trecut. Noi ne-am bazat pe cifre realiste. Pensiile trebuie plătite lună de lună, nu trebuie să ne jucăm cu ele”, a precizat reprezentantul Casei Naționale de Pensii.

De asemenea, a menționat că se estimează o creștere a veniturilor din colectarea contribuțiilor.

„Acesta este un buget realist. Să vă dau cifre destul de ambițioase: la venituri, anul acesta se prognozează o creștere a veniturilor din colectarea contribuțiilor. Dacă vom avea venituri mai mari la buget față de anul trecut, în toamnă se va vedea. Vom analiza execuția bugetară pe primele 2-3 trimestre și atunci vom putea face o analiză clară și riguroasă cu privire la alte majorări, în afară de cele acordate anul trecut”, a afirmat Daniel Baciu, potrivit România TV.

Daniel Baciu a explicat că, dacă s-ar compara un talon de acum patru ani cu unul actual, s-ar observa că pensiile au crescut semnificativ.

„Dacă facem un simplu exercițiu și luăm un talon de pensie de acum 4 ani, veți vedea că pensiile au crescut chiar și cu peste 100%. Aceste majorări s-au dat an de an și vor continua să se acorde și pe viitor. Trebuie să existe spațiu fiscal pentru a putea face aceste majorări”, a mai spus el.

Eforturi legate de recalculare

Potrivit șefului CNPP, în prezent se lucrează la deciziile de pensionare. Astfel, acestea ar urma să ajungă la pensionari începând cu luna martie.

„Bineînțeles, colegii încă fac eforturi supraomenești în această perioadă. Avem cicatrici după recalcularea din septembrie. Lucrăm într-un ritm foarte susținut, am finalizat și am plătit pensiile pentru noii intranți în sistem. Am început să le procesăm din decembrie, chiar dacă am avut fluxuri alternative. Am finalizat și toate pensiile noi, iar acestea se calculează automat în programul informatic”, a spus el.

Noile pensii, calculate automat în sistem. Detalii importante pentru pensionari

Noile pensii se calculează automat în programul informatic, iar acum s-au ajuns la zi cu procesarea acestora. De asemenea, CNPP lucrează la pensiile din ianuarie 2025.

„Am ajuns la zi și lucrăm la pensiile din ianuarie 2025 ale celor care vin să își depună dosarele.

Este un efort mare, încă avem plăți de făcut; dacă avem decizii de recalculare, oamenii trebuie să își primească drepturile retroactive. Mai mulți bani au fost acordați de la 1 septembrie. Am finalizat procesul de recalculare, mai avem decizii izolate pe care încercăm să le rezolvăm punctual”, a explicat acesta.

Baciu a menționat că 99,9% dintre pensionari și-au primit drepturile cuvenite. Cazurile izolate ar urma să fie soluționate în următoarea perioadă.

„Aceste lucruri sunt foarte izolate, punctuale. Facem eforturi să le rezolvăm. 99,9% dintre oameni și-au primit drepturile de pensii care li se cuvin”, a adăugat Daniel Baciu.

În cazurile de acord global vor exista creșteri mai semnificative. În ceea ce privește celelalte sporuri, simulările nu indică majorări semnificative.

„Avem două categorii: cei care aveau deja adeverințele privind veniturile multe în dosare și nu au fost luate în calcul, pentru că nu exista bază legală. Acum am creat acest drept de a lua în calcul aceste venituri. Respectă principiul contributivității. Pensionarii încep să își primească și aceste venituri. Creșterile nu sunt la fel de spectaculoase ca la recalculare, deoarece sunt venituri nepermanente. Numai în cazurile de acord global sunt creșteri mai substanțiale. Pentru celelalte sporuri, simulările nu indică creșteri semnificative”, a încheiat Daniel Baciu.