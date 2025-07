Plângere penală pe numele lui Destroy Lonely, artistul de la Beach, please!

Scene dramatice s-au petrecut în weekend la festivalul „Beach, Please!”, organizat la malul mării, unde un adolescent de 15 ani a fost grav rănit după ce a fost încurajat să sară de pe scenă chiar de către artistul american Destroy Lonely.

Incidentul a generat indignare la nivel național, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele tragediei.

Tânărul, pe nume Nicolas, se află în prezent internat la Spitalul Județean Constanța, în secția ATI, fiind diagnosticat cu:

Adolescentul a relatat pentru Observatornews.ro că a fost împins și încurajat insistent de artist să sară de pe scenă, de la aproximativ trei metri înălțime.

„El tot m-a îndrumat să sar, eu m-am dat în spate și i-am spus clar că nu vreau. Și, la un moment dat, mă ia de hanorac și mă tot împinge cumva. Când am căzut, am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Și nu știu... Am crezut că, dacă nu o să primesc ajutor, aici vor fi ultimele clipe”, a mărturisit Nicolas.