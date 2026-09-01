Plan Roșu activat la un hotel din Saturn. Zeci de turiști acuză stări de rău

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți seară în stațiunea Saturn, după ce aproximativ 30 de persoane cazate într-un hotel au acuzat stări de rău. Potrivit ISU Constanța, 16 persoane au fost asistate medical, iar doi adulți, o femeie și un bărbat, au fost transportați la spital.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, iar intervenția este în desfășurare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a anunțat că aproximativ 30 de persoane au reclamat stări de rău.

Până în prezent, echipajele medicale au evaluat 16 persoane, dintre care nouă adulți și șapte minori.

Doi adulți, o femeie și un bărbat, au fost preluați de ambulanțele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital.

Misiunea echipajelor de intervenție continuă.

Incidentul din Saturn are loc la aproximativ o lună după controalele efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în stațiunile de pe litoral.

În perioada 10-16 august, comisarii care au activat în cadrul structurii temporare „A.N.P.C. Estival 2026” au făcut verificări la operatorii economici din stațiuni.

În urma controalelor au fost aplicate 203 amenzi, în valoare totală de peste un milion de lei, precum și 84 de avertismente. Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei.

În cazul a patru operatori economici, activitatea a fost suspendată temporar până la remedierea problemelor.

Printre abaterile constatate s-au numărat prestarea de servicii în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit și nerespectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare indicate de producători.

Comisarii au mai descoperit produse fără elementele necesare pentru identificare și trasabilitate, lipsa verificărilor metrologice pentru anumite mijloace de măsurare și absența graficelor de monitorizare a uleiului.

Verificările au scos la iveală și agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină, insecte și alte impurități.

Alte probleme au vizat zonele de acces către plajă, întreținerea piscinelor, șezlongurile deteriorate sau murdare și spațiile de agrement cu elemente de siguranță lipsă ori deteriorate.