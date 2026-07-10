PNL ia în calcul organizarea unui nou Congres în perioada următoare, în contextul în care instanța a suspendat deciziile adoptate la reuniunea liberalilor din luna iunie, când au fost modificate statutul formațiunii și structura de conducere.

Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a declarat că actuala conducere a partidului intenționează să continue reorganizarea formațiunii și să adopte din nou modificările contestate în instanță.

Daniel Fenechiu a precizat că un nou Congres ar putea fi organizat în lunile august sau septembrie, însă calendarul ar putea fi devansat dacă situația o va impune.

„Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie, dacă lucrurile revendică o urgență, se poate organiza și mai repede”, a declarat liderul senatorilor PNL.

Potrivit acestuia, decizia ar urma să fie luată de forurile de conducere ale partidului, unde actuala echipă de conducere susține că are majoritatea necesară.

Planul unui nou Congres vine după ce instanța a admis solicitările venite din partea unor liberali din tabăra care contestă actuala conducere și a suspendat efectele deciziilor adoptate la Congresul din iunie.

La acel moment, liberalii au modificat statutul partidului și au ales o nouă structură de conducere.

Fenechiu susține însă că PNL va merge mai departe și că va adopta din nou prevederile contestate, într-o formă care să evite noi vulnerabilități juridice.

„Se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleași prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi așa de ușor vulnerabilizat prin cereri în instanță”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă partidul va organiza noul Congres înainte sau după o decizie definitivă a instanței, Daniel Fenechiu a spus că procedurile judiciare ar putea dura mult timp.

Potrivit acestuia, un dosar poate trece prin mai multe etape, iar soluționarea definitivă ar putea dura de la câteva luni până la unul sau chiar doi ani.

„Soluția pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar și partea de justiție să meargă mai departe”, a declarat senatorul liberal.