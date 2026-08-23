Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a criticat duminică poziția sindicatelor în disputa privind noua lege a salarizării și a susținut că acestea riscă să piardă o parte din puterea de negociere pe care o au în prezent. El a afirmat că protestele și respingerea proiectului înainte de cunoașterea formei finale nu respectă principiile dialogului social.

Dragoș Pîslaru a mai spus că modul în care sindicatele au reacționat în ultima perioadă față de proiectul legii salarizării ridică probleme în ceea ce privește dialogul social.

„Cunosc foarte bine aceste principii ale dialogului social. Ceea ce se întâmplă în România la nivel sindical nu este deloc în conformitate cu aceste principii. Am avut pentru prima oară sindicate care n-au vrut să vină să discutăm. Am avut pentru prima oară protest preventiv înainte să apară vreun proiect. Am avut această decizie a confederațiilor sindicale de a nu susține, în condiții în care nici nu știau care va fi forma finală a proiectului. Deci toate aceste lucruri mie îmi arată câteva lucruri importante pe care trebuie să le spunem răspicat”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a susținut că o lege unitară a salarizării ar limita posibilitatea sindicatelor de a negocia ulterior avantaje pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.

„Sindicatele ar avea oarecum de pierdut dintr-un proiect de lege de salarizare unitară, pentru că, până la urmă, nu mai au discreționalul de negociere cu guvernul”, a spus el.

El a insistat că stabilirea unor principii unitare ar însemna ca, pentru o anumită perioadă, salariile să evolueze în funcție de valoarea de referință stabilită prin lege, fără ca fiecare sector să poată obține separat avantaje prin negocieri cu Guvernul.

„Dacă adopți o lege de salarizare unitară, pe niște principii unitare, asta înseamnă că, o perioadă de timp, salariile vor rămâne, vor crește cu valoarea de referință, dar vor rămâne acolo unde sunt, și asta înseamnă că sindicatele pierd un lucru pe care, cumva, îl au foarte important față de membrii lor, și anume că le pot negocia niște avantaje sectoriale sau legate de grupuri, grupări din administrația publică”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a criticat și ideea ca sindicatele să respingă actualul proiect în speranța că un viitor guvern ar putea oferi creșteri salariale mai mari.

„Această idee, că mai bine așteptăm să vină cineva sau un alt tip de guvern care să ne promită mai mult, este o mare greșeală pe care sindicatele o fac”, a afirmat Pîslaru.

El a precizat însă că nu consideră că toate organizațiile sindicale au avut aceeași atitudine și a făcut diferența între cele care au refuzat dialogul și cele care au participat la discuții.

„Există sindicate și sindicate”, a spus ministrul, explicând că unele organizații au venit la negocieri, au prezentat argumente, iar o parte dintre propunerile acestora au fost introduse în proiect.

Pîslaru a susținut că există categorii din administrația publică care nu sunt mulțumite de forma proiectului, dar care au înțeles limitele financiare și obiectivul urmărit prin noua lege: „Sunt grupuri întregi de sectoare din zona publică care nu sunt neapărat entuziaste sau extramulțumite, dar au înțeles situația, au înțeles că aceste creșteri pe care le avem acum și care sunt pentru două treimi din toată lumea din administrație, sunt maximul pe care ni-l permitem. În al doilea rând, au înțeles că legea asta nu este despre creșteri salariale, ci despre echilibrare și rezolvare de inechități și a crea un climat predictibil”.