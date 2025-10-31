Social

Pisica Wild Forest’s Nordri, desemnată Campion Mondial 2025 la Romexpo

Pisica Wild Forest’s Nordri, desemnată Campion Mondial 2025 la RomexpoCampionatul Mondial Felin. Sursa foto: Captură video Youtube
Pisica Wild Forest’s Nordri, un impresionant exemplar de Norvegian de Pădure alb născut în România, a câștigat titlul de Campion Mondial 2025 la Campionatul Mondial Felin de la Romexpo, unde au participat peste 750 de pisici din 35 de țări.

Tată și fii, campioni

Fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar, în vârstă de șapte luni, a fost desemnat, de asemenea, cel mai frumos motănel din lume în 2025, reprezentând Elveția, țara în care trăiește acum. România obține astfel o dublă victorie genetică, tatăl și fiul fiind ambii campioni mondiali în același an.

Wild Forest’s Nordri, desemnat Campion European în 2024, devine primul motan din România ale cărui linii de sânge domină competițiile internaționale. Un alt fiu al său, Wild Forest’s Prosecco, a câștigat în acest an Cupa Scandinaviei, una dintre cele mai dificile competiții dedicate celor mai mari rase de pisici, precum Maine Coon și Siberiana.

Kira Kiralina, o pisică britanică albastră cu păr scurt, supranumită „Ursoaica” din Bucovina, a câștigat aurul la categoria femele castrate, aducând României primul titlu mondial în această categorie.

Spark, vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”

Vedeta Campionatului Mondial Felin a fost Spark, un motănel salvat de pe stradă. Fără pedigree, dar cu o poveste impresionantă, Spark a fost salvat și îngrijit în secția UPU a Facultății de Medicină Veterinară din București, reușind să cucerească publicul și arbitrii.

El a obținut titlul de Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”, dedicată promovării empatiei, incluziunii, salvării și adopției animalelor abandonate.

Spark, Campionatul Mondial Felin

Spark. Sursa foto: Facebook/Sonia Simionov

Sute de pisici, prezentate la eveniment

Pentru prima dată în istoria FIFe, presa internațională de prestigiu a scris despre competiția organizată în România, marcând o performanță istorică pentru Felis Romania. Publicații precum Associated Press, The Washington Times și ABC News au relatat despre eveniment, pe care l-au descris drept „cel mai mare show felin din lume”.

La eveniment au fost prezente 757 de pisici, reprezentând 36 de rase din 35 de țări. Au participat 398 de crescători, iar 36 de pisici au fost adoptate.

