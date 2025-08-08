Economie Piața imobiliară se repoziționează. Cererile care explodează







Piața imobiliară este nevoită să se adapteze la o nouă realitate, locuințe mai mici. Analiștii imobiliari spun că schimbările sunt influențate de faptul că numărul persoanelor care trăiesc singure crește rapid la nivel mondial,

Locuințele pentru o singură persoană nu reprezintă doar o tendință socială, ci o transformare macroeconomică lentă care redefinește domeniul imobiliar, arată o analiză realizată de Market Watch.

În 1940, doar 7,7% dintre gospodăriile americane erau formate dintr-o singură persoană. În 2023, procentul se apropie de 30%, potrivit recensământului SUA. În orașe precum New York, San Francisco și Washington, traiul solitar devine noua normalitate.

Tendința este una globală. Suedia, Norvegia, Finlanda și Germania raportează procente de peste 40% în ceea ce privește gospodăriile formate dintr-o singură persoană. În metropole precum Tokyo și Paris, aproape jumătate dintre locuitori trăiesc singuri. Chiar și în China, urbanizarea, căsătoriile la vârste din ce în ce mai înaintate și natalitatea scăzută duc la creșterea numărului de locuințe pentru o singură persoană. Și totuși, ecosistemul imobiliar continuă să fie construit pentru familia tradițională de patru persoane. Asta trebuie să se schimbe.

Piața locuințelor pune în continuare accent pe case mari, cu mai multe camere, concepute pentru familii. Pentru cei care trăiesc singuri, aceste locuințe sunt prea mari, prea scumpe și pur și simplu nepotrivite.

Aceștia nu au nevoie de școli sau locuri de joacă în apropiere, ci de conectivitate, autonomie și control asupra costurilor. Și totuși, adesea plătesc mai mult per capita pentru taxe, întreținere și utilități comune — un fel de „taxă invizibilă a locatarului solitar”.

De la millennials și generația Z până la persoane divorțate sau văduve, publicul celor care trăiesc singuri se extinde continuu. Și are sete de soluții locative noi.

Mulți dintre cei care trăiesc singuri nu vor să cumpere locuință. Preferă să închirieze — și anume în clădiri care oferă servicii, experiențe și siguranță. Nu e vorba de lux, ci de necesitate: săli de sport, spații pentru animale de companie, activități sociale. Toate lucrurile de care are nevoie cineva atunci când locuința sa este în același timp birou, sufragerie și plasă de siguranță emoțională.

Aceste clădiri oferă randamente ridicate pentru investitori, mai ales în zone dens populate sau suburbii urbanizate. Ceea ce se caută acum este experiența — nu doar acoperișul de deasupra capului.

Cea mai importantă schimbare poate vizează structurile de îngrijire pentru vârstnici. Imaginea tradițională a unui cuplu de bătrâni care se mută împreună se estompează. Astăzi, locatarul tipic este o femeie în vârstă care trăiește singură.

Rămânerea în propria locuință nu este întotdeauna o opțiune. Nu au parteneri sau copii care să le ajute. Nevoile de întreținere, îngrijire și interacțiune socială fac ca aceste structuri să fie esențiale — nu o alegere de nevoie, ci o tranziție firească.

Investitorii care proiectează pentru locatarii singuratici, care promovează autonomia și cultivă un sentiment de comunitate, vor câștiga în fața noii generații de vârstnici activi și independenți.

Tendința locuirii solitare nu este o fantezie. „Este demonstrată statistic, vizibilă, globală. Și totuși, este ignorată în continuare de modelele de investiții și dezvoltare.

Dezvoltatorii construiesc mare și ignoră micile locuințe. În spațiile de închiriat, facilitățile sunt privite ca un lux, nu ca o infrastructură de bază. Soluția este echilibrarea: mai multe locuințe proiectate pentru o persoană, care însă pot deservi nevoile multora”, se arată în analiza Market Watch.

Pe 1 august 2025, piața imobiliară din România a intrat într-o nouă etapă, odată cu majorarea TVA-ului la 21% pentru locuințele noi. Această modificare fiscală a generat reacții rapide atât din partea cumpărătorilor, cât și din partea dezvoltatorilor. Ce tendințe au apărut, cum s-a modificat comportamentul consumatorilor și ce urmează pentru sectorul rezidențial?

Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, a spus că luna iulie a fost marcată de o cerere intensă pentru apartamentele mici – garsoniere și locuințe cu două camere. Mulți români s-au grăbit să profite de cota redusă de TVA de 9%, valabilă până la 31 iulie.

După 1 august, comportamentul de cumpărare s-a schimbat. O parte dintre români amână decizia de achiziție, în timp ce alții reevaluează opțiunile disponibile. „Este normal să avem o perioadă de adaptare, în care cumpărătorii și piața în general își reconfigurează așteptările,” a explicat Crainic. Totodată, în România crește interesul pentru apartamentele mai mari sau pentru unitățile revândute, unde impactul TVA-ului este mai redus.