Philippe Etienne, fost ambasador al Franței la București, despre Ion Iliescu: Liderul istoric al României postcomuniste

Ionuț Vulpescu, cel mai apropiat colaborator al lui Ion Iliescu, a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj amplu, în care prezintă cum este descris fostul președinte al României în „Le Sherpa”, memoriile fostului ambasador al Franței la București, Philippe Etienne.

Fost ambasador al Franței la București, apoi la Berlin și Washington, ulterior consilier diplomatic al președintelui Emmanuel Macron, Philippe Etienne își reconstituie experiențele din capitalele unde a fost acreditat. Bucureștiul ocupă un capitol distinct.

În România, Philippe Etienne a fost Ambasadorul Franței în România în perioada 2002–2005, când Ion Iliescu se afla în al doilea mandat de președinte (2000–2004).

“Prima întâlnire are loc la Cotroceni, în cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare. Un moment protocolar, dar esențial: recunoașterea formală a unui ambasador și, implicit, deschiderea unui canal direct între două state. În contextul bunelor relații dintre Franța și România, accesul la președinte era facil. Asta spune ceva despre climatul instituțional al momentului.

În paginile sale, unde România ocupă un loc special, diplomatului francez îi revine o formulare care, în spațiul românesc, ar stârni probabil controverse: Iliescu este ‘liderul istoric al României postcomuniste’”, notează, în postarea sa, Ionuț Vulpescu.

În memoriile sale, diplomatul francez a făcut, totodată, referire și la contextul schimbării de regim. El a descris Revoluția din 1989 ca fiind un moment “ambiguu”.

“Nu e un elogiu, ci o constatare. E realitatea dincolo de bătăliile politicii interne și de perioade lungi de manipulare. Provenit din fostul partid comunist și devenit una dintre figurile centrale ale revoluției din 1989 - un moment pe care Étienne îl califică drept ‘ambiguu’ - Iliescu a dominat scena politică a anilor de tranziție, cu excepția parantezei 1996–2000, când la Cotroceni s-a aflat Emil Constantinescu”, continuă fostul consilier al lui Ion Iliescu.

În paginile dedicate României, Philippe Etienne subliniază, totodată, relația dintre Ion Iliescu și guvern, din perioada respectivă. Memoriile includ și referiri la opțiunile economice susținute public de șeful statului.

“Diplomatul remarcă un detaliu rar discutat: independența de poziționare a lui Iliescu față de propriul guvern. Deși provenea din același partid aflat la guvernare, nu ezita să ceară public mai multă fermitate în lupta anticorupție. Într-o epocă a solidarităților de partid aproape reflexe, această distanțare era notabilă.

Un al doilea element este orientarea socială. Etienne observă pledoaria pentru o politică fiscală mai redistributivă - un echilibru între reformele necesare economiei de piață și protecția socială într-o societate zguduită de tranziție”, subliniază Vulpescu.

Un alt pasaj din volum face referire la percepția privind integritatea liderilor din regiune.

“Și poate cea mai surprinzătoare apreciere: reputația de integritate. Într-un context est-european marcat de suspiciuni, privatizări contestate și rețele opace de influență, președintele Iliescu beneficia, în ochii diplomatului francez, de o reputație personală solidă. 'Destul de rară' pentru acea perioadă. Și pentru orice perioadă”, mai reține Vulpescu, care încheie postarea cu laude la adresa lui Ion Iliescu, care, pe 3 martie, ar fi împlinit 96 de ani.